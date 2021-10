Un buen delantero debe reunir el mayor número posible de entre las siguientes virtudes. Un buen golpeo, mejor siempre con ambas piernas, precisión en los disparos, serenidad y rapidez en la toma de decisiones, contundencia en el área, velocidad de movimientos y de ejecución en espacios reducidos, habilidad para elegir bien en muy poco tiempo, intuición, picardía, conocimiento de los defensas rivales, capacidad para el desmarque, buena colocación, fortaleza física, sincronización adecuada del cuerpo, habilidad para proteger el balón, remate de cabeza, regate, técnica y confianza en sí mismo. Una mezcla de aptitudes, algunas innatas y otras trabajadas con el tiempo, que darán como resultado el nivel final de un delantero, medido fundamentalmente en una cifra definitoria: el número de goles.

El Real Zaragoza ya tuvo la temporada pasada un problema severo en la elección de los fichajes de sus puntas. Ni el Toro Fernández ni Vuckic marcaron en todo el año y Álex Alegría hizo un tanto desde que llegó en el mercado de invierno. De entre los contratados, solo Narváez estuvo a la altura: nueve dianas. La aparición de Iván Azón también resultó interesante. De momento, con otros nombres, esa tendencia tan negativa no se ha invertido esta campaña. Solo el colombiano ha marcado un solitario gol. Álvaro, Nano y Azón siguen sin ver portería en ocho jornadas.

Al término del partido contra el Oviedo, cuarto empate consecutivo, una semana más sin vencer en La Romareda, ocho puntos de 24 posibles en el campeonato, otro día más sin goles de los delanteros, Chavarría pronunció una frase que resume lo que le sucede al Real Zaragoza: «Solo falta que el balón entre en la portería». Es una verdad de Perogrullo, pero siendo reduccionistas, ha sido así en algunos encuentros, no en todos.

El equipo ha producido en buen número ocasiones durante varias jornadas, no concretadas. No fue tanto el caso de este último encuentro, donde generó en poca cantidad y el juego tuvo más sombras que luces. El quid de la cuestión, asunto de gran profundidad, es si los delanteros del Real Zaragoza reúnen las condiciones suficientes de entre todas las necesarias para hacer gol con regularidad en este momento de sus carreras profesionales. De momento, parece que no.