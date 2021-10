La receta de la tranquilidad y la prohibición de obsesionarse. Esa es la consigna de los delanteros que ya vistieron la camiseta zaragocista y que encontraron ese camino. Es el salvoconducto que dan Luis García, Yordi, Arizmendi o Iban Espadas, todos exarietes de este equipo y todos habiendo jugado en Segunda, sabiendo la presión que eso significa. El Real Zaragoza, el equipo que más remata de la Liga y el que menos anota, con solo cinco dianas, tiene un serio problema ante el gol y futbolistas llamados a solucionarlo con sus fichajes ese verano, como Álvaro Giménez o Nano Mesa, o el canterano Iván Azón no han visto puerta, mientras que Narváez solo anotó una diana, y de rebote, ante la Real Sociedad B.

«Está claro que lo importante es tener calma y tranquilidad, no deben obsesionarse con el gol. Son delanteros que si están en el Zaragoza es porque han demostrado que tienen nivel, hay que esperar a que llegue el primero y después caen los demás. Nosotros sabemos que los goles llegan por rachas», asegura Yordi, con siete temporadas como zaragocista y hasta 15 dianas en el año del ascenso con Paco Flores, en la 02-03. «Lo preocupante sería que el equipo no generara peligro, que no llegara, eso sí que a un delantero le puede afectar, pero el Zaragoza está rematando mucho. Mi receta en los momentos en los que el gol no llegaba era entrenar y entrenar, aunque trataba de no estar pendiente de lo que se dijera fuera porque eso te puede hacer obsesionarte».

"La clave es tener confianza en tus posibilidades, ser consciente de lo que tienes y de lo que puedes dar», sentencia Yordi, para el que el peso del escudo no fue un problema y no cree que lo sea para Nano Mesa o Álvaro. «Son buenos goleadores y no les influye el peso de la camiseta en Segunda, el escudo del Zaragoza es importante pero son delanteros que ya tienen experiencia y que han hecho las cosas bien en otros sitios».

Con Yordi coincidió durante temporada y media Iban Espadas, clave con su trabajo y con cuatro dianas en la recta final de ese ascenso sellado en junio de 2003. «La receta es la tranquilidad y en mi caso fue la que me transmitió el entrenador (Paco Flores). Tanto La Romareda como el técnico valoraron mi trabajo mucho. Y tuve al lado a Yordi, que hizo bastantes goles y no se puso todo el foco del gol en mí y se valoraban otras cosas, ya que mis compañeros se beneficiaban de esa labor oscura que hacía yo», explica el delantero vasco, que colgó las botas en 2014 después de salir de la cantera del Athletic y con una extensa carrera en Segunda y Segunda B. «En este Zaragoza hay delanteros que pueden hacer buenas cifras, lo importante es que cada uno tenga claro lo que puede dar. El gol lo tienen, hay que tener tranquilidad y centrarse en entrenar y en no perder la calma. Caer en la obsesión y en el círculo vicioso de darle muchas vueltas no te conduce a nada bueno», asevera.

Hasta 9 tantos firmó Javier Arizmendi en el curso del ascenso con Marcelino García Toral, en la 08-09, algunos decisivos en la segunda vuelta para subir. «El gol es una cuestión de rachas y el factor psicológico tiene gran trascendencia y es vital sentir la confianza de tus compañeros, del entrenador y tenerla en ti mismo. Es un tópico, pero el fútbol es un estado de ánimo y sin trabajo y sin constancia no llega ese golpe de suerte que lo cambia todo, que hace que empiecen a entrar. Hay que perseverar», indica el exdelantero madrileño, que se quedó un año más en el Zaragoza, en Primera, y que ve nivel en el actual ataque zaragocista, porque «Álvaro y Nano Mesa son buenos delanteros, con experiencia en la categoría, Azón tuvo un impacto buenísimo el año pasado y Narváez a mí me encanta, con su movilidad y porque es incisivo».

Luis García llegó al Zaragoza en la parte final de su carrera, estuvo en el convulso club de Agapito Iglesias en la 11-12 para salir cedido después al Tigres mexicano y regresar en el principio de la aventura actual en Segunda. Entre la élite y la categoría de plata disputó 62 choques de zaragocista, con ocho dianas. «Al final que no veas portería termina por afectarte y es muy importante a nivel emocional mantener la calma, aunque a los delanteros se les mide por los goles. Eso no es ni mucho menos justo, pero es así», explica el actual entrenador de la Damm, juvenil que añade: «Mantener esa calma no es sencillo, pero el aspecto emocional, saber manejarlo, es la clave».

El Zaragoza ha generado un buen número de ocasiones en este arranque de temporada, sobre todo en los duelos ante el Alcorcón, el Cartagena, el Fuenlabrada o el Sanse. «Lo importante es que le lleguen situaciones. Si no las tienes sí te ves más incómodo porque sientes que el gol está mucho más lejos», sentencia, convencido de que el Zaragoza tiene pólvora suficiente para pensar en subir en esta temporada: «Tuve un entrenador que decía que el que hace goles de pequeño los hace toda la vida. Nano Mesa o Álvaro los volverán a marcar, sin duda, pero cuando el equipo necesita de tus tantos y no los logras pues de forma inconsciente te estresas más, te precipitas y tomas decisiones equivocadas. De todas formas, estoy convencido de que se demostrará la capacidad arriba de este equipo».