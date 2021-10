Juanjo Narváez lleva desde que acabó el partido ante la Real Sociedad B con una molesta lumbalgia a la que esta semana, con más días hasta el partido ante el Huesca, que se disputa el lunes, se le quiere poner solución y por eso desde el domingo inició un plan específico individualizado y lo factible es que lo prolongue en los próximos días para incorporarse al trabajo del grupo a finales de esta semana y llegar a plenitud al choque contra el conjunto oscense. Narváez ha jugado mermado en los dos últimos encuentros, en Lugo y ante el Oviedo, estando lejos de su 100% y ahora se quiere que ponga fin en estos días a esa molesta lumbalgia.

“Al día después de jugar contra la Real Sociedad B casi no podía ni agacharme”, dijo la semana pasada el ariete colombiano en rueda de prensa. “Ahora sigo un poco dolorido aún, pero es un dolor que puedo aguantar y me permite entrenar”, añadía cuando se le preguntó por su suplencia ante el Lugo por esas molestias que le habían dejado sin entrenar algunos días en la semana anterior al choque en el Anxo Carro. Allí, su afán por ayudar al equipo le llevó a dar el OK a su participación en el descanso, cuando sustituyó a Iván Azón para situarse como punta de lanza, pese a que cuando viajó no estaba nada claro que pudiera jugar.

En la semana posterior a ese partido en tierras gallegas trabajó en los entrenamientos con el grupo, soportando la molestia, que se hizo más aguda el mismo día del choque ante el Oviedo, por lo que al final el cuerpo técnico decidió que se quedara en el banquillo, pero el colombiano, como así reconoce su entorno, hizo lo posible, con calmantes para atenuar la molestia, y lo imposible por jugar y acabó saliendo a falta de 21 minutos, también en lugar de Iván Azón.

Ahora, el objetivo es que el futbolista pueda salir de inicio ante el Huesca y sin molestias, porque su importancia en el ataque zaragocista es clara. Juanjo Narváez, el jugador que más dispara de la Liga, con 24 remates, pese a que en las dos últimas jornadas apenas ha completado 70 minutos sobre el césped, ya demostró el curso pasado que era el delantero con más eficacia de la plantilla, convirtiendo nueve dianas, aunque pasó por una larga sequía en el tramo final del campeonato.

Esa travesía sin gol se prolongó en el inicio del campeonato, hasta que el delantero volvió a ver puerta ante el Sanse, en un disparo que dio en Arambarri y que terminó con 16 jornadas sin ver puerta, desde la jornada 31 del curso pasado y tras un inicio de campeonato donde había buscado el gol sin descanso. Marc Martínez (Cartagena) y Dani Jiménez (Alcorcón) le negaron, por ejemplo, con buenas paradas esa diana y en Pucela se topó con el palo, mientras que en Fuenlabrada llegó a tener hasta tres ocasiones claras en la primera parte y que mandó al limbo.

El punta, que estuvo todo el verano con el foco de su posible salida si llegaba una oferta que rondara los 4 millones, lo que al final no sucedió, ya que la mejor fue del Elche, con dos millones y hasta tres sumando incentivos, trabajó bien en pretemporada, demostrando que no le afectaba su situación, con su deseo de jugar en primera y la necesidad económica del club. También mantuvo la línea en el final del mercado, ya con la Liga empezada, y para Juan Ignacio Martínez es un futbolista fundamental. Como antes lo fue para Baraja y para Iván Martínez. De hecho, la pasada temporada jugó en las 42 jornadas de Liga, con solo dos de suplente, en Cornellá-El Prat por molestias y en Mallorca con la salvación sellada, y en la actual sumaba seis jornadas de titular hasta que esa lumbalgia le ha hecho salir desde el banquillo y no jugar a su nivel ni en Lugo ni ante el Oviedo. A eso se le quiere poner remedio ante el Huesca en un choque vital y esta semana, más larga, con nueve días entre el partido ante el cuadro carbayón y el derbi es ideal para que el mejor Narváez vuelva a escena.

50 partidos oficiales de zaragocista

Esa continuidad desde que llegó al Zaragoza en el verano del 2020, tras desvincularse del Betis, le ha hecho que en poco más de una temporada ya lleve 50 partidos de Liga con el equipo zaragocista. "Es un orgullo y un privilegio poder llegar a los 50 partidos con el Real Zaragoza en tan poco tiempo y poder defender este escudo y esta camiseta cada partido. Con muchas ganas de seguir dando lo mejor de mí por este club y por esta afición", escribió este lunes en Twitter el delantero.