Xavier Aguado Companys. Nacido en Badalona hace 53 años, pero aragonés de adopción y zaragocista de corazón. De pura cepa. Por los cuatro costados. Nadie ha llevado tantas veces la elástica blanquilla y solo otro emblema, José Luis Violeta, iguala sus 473 partidos disputados en un Real Zaragoza en el que conquistó tres títulos (dos Copa del Rey y una Recopa de Europa). Es, sin duda, uno de los jugadores más importantes de la historia del club y un capitán de leyenda. Un central de época. Un león.

Juan José Camacho Barnola, 41 años. Nació en Valencia pero su infancia está ligada a Aragón y al Real Zaragoza, con el que llegó a debutar en Primera División en la temporada 2004-05. Antes, del 2000 al 2002, compartió vestuario con Aguado ya en el ocaso de la carrera del central. Mediocentro de calidad, interior solidario y mediapunta con llegada, Camacho y el Huesca caminaron juntos durante más de una década, desde el 2008 hasta la campaña 2018-19, cuando colgó las botas y se convirtió en leyenda tras haber jugado 421 encuentros con el equipo oscense. Más que nadie. El capitán.

Aguado y Camacho son amigos. «Buena gente», dicen el uno del otro. Pero ambos admiten que la relevancia del partido del lunes obliga a ponerse serio y centrarse en tres puntos que consideran «muy importantes». Los dos conocen a la perfección las sensaciones que presiden este tipo de partidos, distintos a cualquier otro. Diferentes. Especiales. Y ya cuentan las horas que separan al fútbol de una cita para recordar. En plena semana cultural del Pilar y con un ambiente de gala. Un partido grande. Porque, sin duda, un derbi es otra historia. «Será un duelo de urgencias, está claro. Los dos equipos están necesitados. No son solo tres puntos lo que hay en juego, sino la posibilidad de reforzar el estado anímico y cambiar la tendencia», explica Aguado, que destaca la «repercusión» de un choque de esta magnitud. «La ventaja para JIM es que no va a tener que hacer trabajo psicológico durante la semana porque la motivación en este tipo de partidos viene sola. El futbolista es consciente de lo que significa».

El exjugador del Real Zaragoza no concede especial relevancia al delicado momento con el que ambas escuadras afrontan la cita, aunque admite que el equipo blanquillo, en puestos de descenso, podría quedar tocado en caso de derrota. «En este tipo de partidos de rivalidad no hace mucha falta valorar cómo llega cada uno porque el estímulo emocional que van a tener los jugadores hará que se olviden de la racha que llevan. Pero es verdad que, por la posición en la clasificación, una derrota causaría más problemas al Zaragoza, que necesita una victoria como sea, sobre todo en casa ante su gente».

Camacho, por su parte, tiene claro que el derbi «no es definitivo» porque llega «pronto», lo que impedirá, en su opinión, que nadie quede «desahuciado» aun en caso de derrota. «Pero sí que puede marcar tendencia porque ambos necesitan ganar», expone. «Será pronto para sacar conclusiones y todavía quedarán muchos partidos para cumplir con el objetivo, pero es cierto que el que gane va a adquirir un punto más de moral».

Para el emblema azulgrana, la preparación del derbi no es demasiado diferente a la de cualquier otro envite, aunque reconoce que «es un partido especial. Ahora, ese pequeño arraigo de los jugadores que hemos tenido la suerte de jugar en la Ciudad Deportiva y en el primer equipo ha desaparecido, pero esa rivalidad existe y quieres dedicarle el triunfo a tu gente. Este partido está marcado», afirma Camacho, que considera clave aguantar el primer empuje del Zaragoza. «Intentas que no te afecte el ambiente y que no te sorprendan en los primeros minutos, cuando la gente está más animada y aprieta más. Jugar en La Romareda es una pasada y está claro que el Zaragoza estará más contento por poder llenar el campo, pero para el Huesca también supone una motivación extra».

En ese sentido, Aguado considera básico que el Zaragoza sea, al fin, capaz de adelantarse en el marcador, algo que no ha sucedido hasta ahora. De hecho, el cuadro de JIM es el único de la categoría que nunca ha marcado antes que su oponente. «Creo que sería decisivo porque ganaría confianza y La Romareda le daría ese impulso que podría resultar determinante», subraya.

Ambos coinciden en que no hay favorito. «Son partidos en los que se equilibran las fuerzas y nadie es mejor que el otro a priori. No hay mucha diferencia entre los dos equipos en una categoría cada vez más igualada. Va a ser un duelo muy igualado y con muchísimo respeto», opina Camacho. «En este tipo de encuentros no hay favorito, pero creo que el factor Romareda puede ser determinante. Un ambiente como el que se vivirá el lunes puede inclinar la balanza a favor del Zaragoza, como fue decisivo hace tres años o como se notó la falta de público en el último enfrentamiento, con ese gol postrero de Galán».

Defectos opuestos

En todo caso, el exzaragocista resalta la necesidad de los de JIM de imponerse al fin a un rival de entidad. «El Zaragoza genera ocasiones pero le falta materializarlas. Es un problema más de acierto que de elaboración del juego, mientras que el Huesca es al revés ya que tiene más pegada y gol pero le cuesta más cerrar atrás. Y eso debe aprovecharlo el Zaragoza, que tiene esa asignatura pendiente de superar a un rival de entidad como puede ser el Huesca».

Camacho, en cambio, no cree que el problema del Huesca sea la defensa. «Los partidos en Segunda son duros y complicados que se deciden por pequeños detalles. Esto es una larga carrera de fondo y el Huesca debe intentar adquirir esa regularidad que aún no ha encontrado», valora.

Para el excapitán azulgrana, la Segunda División guarda secretos que obligan a mantener la cautela, no perder los nervios y serenar los ánimos. «El comienzo está siendo duro para todos. Eibar o Almería, por ejemplo, no empezaron bien y el Huesca, por el contrario, sí lo hizo. Ahora, sin embargo, las cosas están siendo al revés, pero esto acaba de comenzar y falta mucho. Hay demasiados puntos en juego todavía y tiempo de sobra para lograr el objetivo marcado desde cada club», reitera el exfutbolista.

Aguado y Camacho no se perderán la cita. Cada uno con su bandera pegada al corazón y el brazalete de capitán aferrado para siempre al mismo brazo que tantas veces mostró con orgullo un escudo al que prometieron fidelidad eterna. El derbi enfrentará en el alambre a dos vecinos en un mal momento en un duelo que reserva problema serios para el perdedor. «Será un partido bonito y una batalla intensa. Un encuentro muy esperado por todos, tanto por los aficionados de los dos equipos como por los futbolistas. Apetece mucho verlo, sin duda», asevera Camacho. «Todavía faltan muchos días, pero ya se respira algo especial. Para mí no es un derbi porque ese término lo reservo para partidos entre equipos de una misma ciudad, pero está claro que estamos ante un encuentro muy especial para todos y que, aunque no será definitivo, sí puede resultar clave en la moral tanto del vencedor como del derrotado», recalca Aguado.