El regreso al trabajo, tras la jornada de descanso del lunes, no deparó buenas noticias para JIM, que no pudo contar con algunos de sus futbolistas más importantes. Cristian Álvarez y Juanjo Narváez se ejercitaron aparte debido a problemas físicos que, en principio, no deberían amenazar su presencia en el partido del lunes ante el Huesca.

Narváez y Cristian trabajaron de forma individualizada. El colombiano, como ya informó este diario, está llevando a cabo un tratamiento específico para la recuperación de sus dolores lumbares, mientras que el argentino trabajó al margen por unas molestias en el gemelo de su pierna izquierda.

Por su parte, Nano Mesa se reincorporó al grupo y trabajó con normalidad tras recibir, el lunes, el alta hospitalaria después de haber pasado la noche del domingo en el hospital como consecuencia de una indisposición durante el partido ante el Oviedo.

Los jugadores del Deportivo Aragón Javi Hernández, Juan Sebastián y Pablo Cortés trabajaron a las órdenes de JIM, que tuvo una conversación aparte con Adrián. El madrileño apenas está contando para el técnico, que aún no le ha concedido la titularidad. De hecho, las apariciones de Adrián se limitan a 52 minutos repartidos en seis partidos. En los últimos cuatro en los que ha participado lo ha hecho en el descuento, con un máximo de cuatro minutos ante el Cartagena.

Este miércoles, los zaragocistas se entrenarán a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva, donde continuarán avanzando en su puesta a punto para preparar el encuentro del lunes contra el Huesca. Antes de la sesión, Cristian Álvarez tomará la palabra en la sala de prensa.

El jueves volverá a haber descanso para una plantilla que retomará las sesiones el viernes a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva. El entrenamiento del sábado será en La Romareda y el del domingo de nuevo en las instalaciones de la Carretera de Valencia, pero por la tarde (17.30 horas).