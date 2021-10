En una temporada hay partidos especiales que pueden marcar un antes y un después. Lo es, sin duda un derbi, y el objetivo del Zaragoza lo resumió Cristian Álvarez de manera muy clara. “Es una oportunidad maravillosa para usar este partido de trampolín para irnos hacia arriba”, asegura el guardameta, indiscutible en el arco y que ya ha vivido varios duelos ante el Huesca desde la 17-18. Tres en concreto. “Se juntan un montón de factores, son las Fiestas, vamos a jugar con un equipo que es vecino y La Romareda va a estar a tope, lo que es un plus. Los puntos son los que son, no vamos a sumar 10 por ganarlo, pero es especial, bonito, un encuentro que todos queremos jugar y en ellos se necesita ese plus extra de ilusión que ya te lo da la misma situación”. incide.

Esos tres derbis ya vividos desde que llegó en el verano de 2017, ya que solo se perdió el de El Alcoraz en el el curso 19-20 al estar lesionado, le dan ya poso en estos duelos, que se afrontan “con muchas ganas de ganar y de hacer un partidazo a todos los niveles, sobre todo como equipo y además disfrutarlo mucho, porque estos partidos cuando te haces más veterano sabes que es una bendición estar dentro del campo y vivirlos. Espero que sea el día para disfrutar de lo que merecemos”, señala, sin mirar al último precedente, aquel 0-1 con gol en el descuento de Javi Galán tras una polémica falta no pitada a Puado en una Romareda vacía que dejó al Zaragoza muy tocado ya de cara a un ascenso que perdió y logró el Huesca: “Ni había pensado en eso, mientras más liberado se vaya de cabeza mejor rendimiento se ofrece. Solo quiero mirar hacia delante y disfrutar al máximo ahora este encuentro que es único”

"Hay que aprovechar este partido y dar un golpe sobre la mesa que además del juego nos acompañe el resultado y que sea un punto de inflexión a nuestro favor y queremos también cargar de ilusión a la afición"

Presencia asegurada

No se lo perderá el arquero argentino el del lunes. Tanto el martes como este miércoles ha trabajado al margen por una pequeña molestia en el gemelo, pero es solo por precaución y el viernes estará ya con el resto. “Estoy recuperándome, haciendo un trabajo diferenciado para aprovechar para hacer fuerza en el gimnasio y espero entrenar el viernes ya con el grupo. Me veo 100% para estar en el campo, sin duda”, asevera, dejando clara su presencia en un duelo donde el Zaragoza aspira a salir del descenso y empezar a mirar hacia arriba.

“No escapamos a la situación que es la que es, la que se ve reflejada en la tabla, aunque quede mucho por delante. Hay que aprovechar este partido y dar un golpe sobre la mesa y que además del juego nos acompañe el resultado y que sea un punto de inflexión a nuestro favor. Queremos también cargar de ilusión a la afición, que es lo que necesita porque nos está acompañando y están siendo intachables con nosotros”, refleja.

“No se está reflejando en el resultado el trabajo pero creo que es el camino a seguir, no nos podemos desviar ni un poco del juego que hacemos"

Esa reacción en la tabla viene marcada por una trayectoria errática con una sola victoria en ocho citas y sin estrenar el casillero de triunfos en casa, aunque los méritos para ganar hayan sido incuestionables en varios encuentros . “No se está reflejando en el resultado el trabajo pero creo que es el camino a seguir, no nos podemos desviar ni un poco del juego que hacemos. Si mantenemos este nivel vamos a acabar recibiendo lo que merecemos”, explica el portero, sin querer hablar de términos como miedo, urgencias o necesidad para definir el momento del equipo. “Ninguna de esas palabras son adecuadas, lo que hay es una ilusión enorme por jugar un partidazo con un campo maravilloso que va estar a reventar, hay unas ganas tremendas por demostrar que vamos a pelear por estar arriba. No hay lugar para la duda”. Y no la hay desde luego para afrontar el duelo ante el cuadro azulgrana. “Ojalá sea un gran espectáculo y podamos disfrutar con una victoria en medio de los Pilares”. Un deseo alto y claro.