Un 6 de diciembre de 2008 fue la fecha para empezar estos derbis en Segunda y que antes solo tenían precedentes en Tercera, con casi 60 años, y en dos cruces coperos, con el Zaragoza vencedor y mucha distancia en las realidades de ambos clubs. Sin embargo, el descenso zaragocista y el ascenso azulgrana les acercó a un duelo con Marcelino de entrenador blanquillo y Antonio Calderón como oscense. Hubo tablas al final, en un partido intenso, en un día marcado por el frío y la lluvia, con un casi lleno, con más de 30.000 espectadores, y muchos azulgranas en las gradas y que se empezó a decidir con la roja que vio Arizmedi antes del descanso. El Huesca golpeó dos veces al inicio del segundo acto, con los tantos de Rubén Castro, de penalti, y José Végar, pero el Zaragoza empató por medio de Ewerthon, que aún pudo marcar el tercero en el descuento, ya con el Huesca también con 10 por la roja a Helguera y también fue expulsado Marcelino, en un encuentro muy bronco en la segunda parte, aunque espectacular y emocionante.

“Fue un partido difícil, fuimos perdiendo y empatamos a dos al final. Creo que hicimos un encuentro buenísimo con las circunstancias que se dieron. Teníamos que haber ganado, pero no se nos dieron las cosas, sobre todo aquella roja a Arizmendi”, recuerda el ariete brasileño, que fue el gran protagonista del partido con sus dos dianas, la primera tras un envío de Braulio que controló con el pecho para marcar por bajo y la segunda de cabeza en un pase medido de Gabi. “Me acuerdo de los dos goles. No metía muchos de cabeza, pero ese día sí tocó. Yo tenía una cosa, que en los partidos importantes, en los encuentros especiales, siempre salía al campo con la idea de triunfar y me salían las cosas muy bien”, añade La Flecha, uno de los grandes goleadores de la historia reciente.

Autor de 28 dianas en ese curso, fue clave en el ascenso en una plantilla donde estaban Oliveira, que se marchó en enero, Gabi, Ander, Ayala, Arizmendi, Paredes o Jorge López “Teníamos muy buen equipo, con muchos jugadores de nivel de Primera, pero en Segunda y por eso nos costó adaptarnos. Fue un año durísimo pero conseguimos el ascenso y creo que subimos con justicia”, recuerda Ewerthon.

En la otra acera estaba Antonio Calderón, en el primer año del Huesca en la categoría de plata y al que consiguió salvar teniendo hasta una jornada de margen. Aquel derbi fue mucho más especial para los oscenses. “Era mucho más importante para nosotros, porque veníamos de abajo. Lo vivimos de una manera muy intensa. Recuerdo el ambiente en La Romareda, fue espectacular, precioso”, explica el técnico, con la imagen de un estadio a rebosar en lo que fue una gran fiesta del fútbol aragonés. “Hicimos una buena primera parte, jugándoles de tú a tú y la roja a Arizmendi supuso que tuviéramos esa ventaja en la segunda mitad, donde merecimos ganar, fuimos mejores. El gol decisivo fue el primero de Ewerthon, ellos creyeron y nosotros dudamos”, espeta.

Y es que “Ewerthon era letal, no le podías dejar nada, pero la verdad es que si no hubiera sido él podía haber sido otro. El Zaragoza tenía todo un equipazo, incluso en los años posteriores en Primera no contó con una plantilla como la de aquella temporada”, reflexiona el entrenador gaditano, que también logró la permanencia en la siguiente campaña y que vivió una segunda época menos exitosa, en la 12-13, donde solo aguantó 17 jornadas. “Nosotros en 2008 teníamos un bloque muy compacto, con muchos jugadores de Segunda B y con futbolistas como Rubén Castro o José Vegar que nos daban empaque. Fue un gran año”. En la vuelta, eso sí, el Zaragoza ganó en El Alcoraz con un gol de Ander Herrera con la marcha puesta en un ascenso que el Zaragoza logró, el último por ahora en su historia.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: López Vallejo; Chus Herrero (Hidalgo, min.73), Pulido, Ayala, Paredes; Arizmendi, Zapater (Caffa, min.61), Gabi, Jorge López; Ewerthon y Oliveira (Braulio, min.68).

SD Huesca: Edu; Robert (Vara, min.8), Borrego, Rigo, Dorado (Ripa, min.83); Sastre, Helguera, Camacho, José Vegar (Rodri, min.; Roberto y Rubén Castro.

Goles: 0-1. Min.56, Rubén Castro de penalti; 0-2. Min.60, José Végar; 1-2. Min.71, Ewerthon; 2-2. Min.85, Ewerthon.

Árbitro: Hevia Obras (C. Madrileño). Amonestó con cartulina amarilla por los locales a Jorge López, Zapater, en el banquillo a Antonio Hidalgo y en dos ocasiones a Arizmendi por lo que fue expulsado en el minuto 45, y por los visitantes a Végar, Robert y en dos ocasiones a Helguera, en el minuto 76. Expulsó al entrenador del Real Zaragoza, Marcelino García Toral, en el minuto 74.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de Segunda División disputado en el estadio de La Romareda ante unos 30.000 espectadores, con terreno de juego en buen estado en tarde fresca y con lluvia.