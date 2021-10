No es nada fácil jugar a las chapas. Y mucho menos si se trata de un derbi como el que se vivió en el Espacio Ambar. Bueno, realmente fueron dos, el que disputaron los dos técnicos, Juan Ignacio Martínez e Ignacio Ambriz, y los futbolistas de ambos equipos Valentín Vada y Julio Buffarini. Entre risas y buen ambiente, con el arbitraje de Sergio Planté, miembro del Club Fútbol Chapas Zaragoza y presidente de la Federación Española, no hubo manera de que llegara un gol legal en los dos encuentros, pero sí los esperan en La Romareda. “Nos vemos el lunes”, le dijo JIM a su homólogo antes de marcharse. Ahí, será todo diferente. Ahí los dos dos equipos necesitan la victoria para salir de sus respectivas crisis de resultados.

Ambar ya había juntado a los entrenadores y jugadores del derbi en 2008, con Marcelino y Antonio Calderón como técnicos, o en enero de 2016, con Carreras y Anquela, en ambos casos con los capitanes de esos equipos. Volvió, tras unos años de paréntesis y como muestra de normalidad entre ambos clubs, a reeditar la cita, con Enrique Torguet, director de Comunicación y Relaciones Públicas del grupo Ágora, al que pertenece la cervecera, como maestro de ceremonias y allí, además de los mencionados, también estuvieron el consejero delegado del club oscense, Manolo Torres, y el vicepresidente del Zaragoza, Fernando Sainz de Varanda, y los responsables de Comunicación y de Márketing de ambas entidades. Un acto que sirvió para refrendar que ambos equipos llegan al derbi con el mejor talante antes de pisar el césped. Sobre el verde ya, que gane el mejor.

Torguet dirigió una pequeña entrevista con los entrenadores y los jugadores. “Me sabe mal porque va a ser el primer partido ya el que va a perder”, bromeó JIM con Ambriz, con el que no se conocía personalmente. El técnico blanquillo habló de los zaragocistas ilustres, de Violeta y Belsué, de los que se han ido con la sub-21, Francés y Francho, “esos chavales nuestros que se han escapado igual vuelven para jugar el derbi, ahí se lo dejo a Nacho”, volvió a bromear, y también de su etapa de dos años en China, donde “valoró la experiencia cultural y futbolística”.

Ambriz recogió el testigo admitiendo que ya conocía un poco Zaragoza, eligiendo en Hugo Sánchez y Rafa Márquez a los dos mexicanos históricos que ficharía para su Huesca y recordando los derbis que ha vivido en su país, donde “como entrenador y como jugador me han tocado los América-Guadalajara son muy calientes y tienen una tradición muy grande”, dijo sobre el duelo más clásico, el que enfrenta a los equipos más tradicionales de ambas ciudades. Y es que Ambriz fue entrenador del América, con el que conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el partido, con chapas rojas para el Huesca y azules en el Zaragoza, JIM lo vivió con más intensidad, más metido en el 'match' que su colega. Hasta anotó un gol, directo de saque de banda que celebró y que fue anulado. “Esta regla te la sacaste de la manga”, le dijo el entrenador del Huesca al colegiado, señal de que también la protesta era válida y hasta los consejos de sus jugadores. Ahí fue más activo Vada con JIM. El caso es que el marcador no se movió en los cinco minutos.

Tampoco lo hizo en el derbi de los dos argentinos, pese a que Vada había pronosticado una victoria “por 2-0 0 2-1” a su favor. A Buffarini se le anuló un tanto, eso sí, por marcar desde su campo. Estaba claro que la tarde no estaba para los goles. Vada, que hasta pidió más tiempo de juego, ya había aclarado antes que no había jugado nunca a las chapas, “solo al metegol”, el futbolín en Argentina, y como futbolista canchero que es habló de la afición española, la que ha conocido en sus tres equipos, Tenerife, Almería y Zaragoza, aunque la isleña no la pudo presenciar en el Heliodoro por la pandemia. “La diferencia entre la del Zaragoza y la del Almería es muy grande. La de aquí es muy caliente, con mucha pasión”, dijo el zaragocista.

No se conocían tampoco entre ambos, pero les une la ciudad argentina de Córdoba, donde los dos militaron en diferentes proyectos futbolísticos para la formación de jugadores. “Por el poco tiempo que llevo la Liga me parece muy competitiva, de local y como visitantes se juega mucho al error del que propone más en el juego”, dijo el lateral azulgrana, que ya después y antes los medios habló de los Boca-River que ha vivido como jugador xeneize y también de los Brasil-Argentina cuando se le preguntó por los derbis y que reconoció que aún no está al 100% adaptado al fútbol español. “Es momento de empezar ya a demostrar lo que llevo dentro tras ese periodo”, espetó Buffarini, dejando claro que el Huesca “necesita encontrar una estabilidad y ahora no la tenemos con los resultados. Lograrla nos dará seguridad y el primer paso es hacerlo en Zaragoza, ante un equipo duro que ha levantado el vuelo y que contará con el ánimo de su gente. La clave será estar concentrados los 90 minutos”, añadió Buffarini, que será titular en el lateral al estar Ratiu con Rumanía.

Con el brindis con las jarras de cerveza que tienen en el Espacio Ambar ambos clubs, que son Maestros Cerveceros de Honor, además de que la empresa es uno de los miembros de la Fundación Zaragoza 2032, aunque sin presencia en el capital de la entidad blanquilla, acabó un acto en el que se brindó, en palabras de Torguet, “por la afición y por el fútbol aragonés”. Ahora, el lunes, en un duelo de muchas urgencias para ambos, será el balón el que dicte sentencia.