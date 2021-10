El segundo derbi en la categoría de plata en La Romareda, el primer partido además del año 2016, un frío 3 de enero, tuvo de todo: expulsiones, goles, remontadas y una parte de épica de los dos equipos, que depararon un espectáculo emocionante y resuelto sobre la bocina con tablas (3-3) en el último instante con un remate de Carlos David, uno de los protagonistas del pleito, ante Bono. Lluís Carreras se estrenaba en un Zaragoza que se había revolucionado al llegar al parón de Navidad con los despidos de Popovic y del director deportivo, Martín González, y la llegada de Juliá y su apuesta en el técnico catalán. El equipo zaragocista llegaba octavo al duelo, con la necesidad de ganar para mirar al ascenso y el Huesca lo hacía tratando de escapar del descenso. Un duelo de urgencias, como el de este lunes, que se quedó en tablas.

Ángel dio primero para el Zaragoza en una gran jugada personal y después vio la roja de Munuera Montero tras una agresión que Carlos David exageró para desesperación del ariete canario. “Fue un partido de alternativas, pasaron muchas cosas y no fue un encuentro claro. El empate supo a poco, aunque hubo emoción hasta el final. Se nos escapó al final con aquel gol de Carlos David, ganarlo hubiera sido un chute de moral”, recuerda el centrocampista Albert Dorca. Y es que en la segunda parte Fran Mérida niveló la contienda y Héctor Figueroa puso el 1-2, antes de que el Zaragoza sacara toda la casta para remontar con los tantos de Ortuño, que se reivindicó mostrando su nombre a la grada, y Diamanka, antes de la igualada final, ya con 10 cada uno por la segunda amarilla que vio Fran Mérida.

“Recuerdo que fue el primer partido con Lluís, con conceptos diferentes y también se notó. No estuvo todo lo controlado que quisimos, pero nos sirvió para seguir en la línea de mejora con el míster nuevo. Después, ese enero llegaron varios jugadores”, añade el centrocampista catalán, recordando un partido donde Carreras sorprendió con Ortí de titular antes de que se marcharan futbolistas como Ortuño, Aria o Jorge Díaz y llegaran Dongou, Lanzarote, Culio, Guitián, Javi Ros y Campins. El Zaragoza se levantó a partir de febrero, pero la fatídica tarde en Palamós ante la Llagostera le dejó sin playoff. En el derbi de la vuelta, en la jornada 40, fue el delantero camerunés el que adelantó al Zaragoza y empató Samu Saiz un partido que dejaba claro que los zaragocistas llegaban muy justos al tramo final.

En los dos encuentros estuvo Juan Antonio Anquela, entrenador en dos etapas distintas en el Huesca, en Segunda B y en Segunda y que completó una gran temporada logrando una tranquila permanencia tras relevar a Tevenet en la jornada 16. Y además estuvo a punto de que su equipo se saliera con el triunfo de La Romareda. “Me acuerdo del gol de Carlos David en una jugada con un poco de fortuna y también de que fue un partido tremendo, sin duda, muy emocionante, ellos se quedaron con diez y nosotros pudimos remontar el gol de Ángel, pero el Zaragoza tenía un equipazo, con mucho nivel y eso se hizo notar”, rememora el entrenador de Linares sobre aquel duelo en una Romareda que rozaba los 20.000 espectadores.

“Todos los años el Zaragoza tiene un buen equipo y ahí sigue, en Segunda, aunque creo que no van trayendo tan buenos futbolistas como antes, porque la parte económica influye mucho”, añade, con la mirada puesta en un derbi que vivió de manera especial, aunque reconoce que no es lo mismo que otros. “Yo he vivido un Oviedo-Sporting, que es un partido muy caliente, un ambientazo cuando se volvieron a juntar en la 17-18 y hay otros derbis con mucha tradición como el Betis-Sevilla o el Atlético-Real o el derbi vasco. El Zaragoza-Huesca tiene una rivalidad más reciente, se ha instaurado en los últimos años, porque el Zaragoza siempre estuvo a años luz, fue muy superior, pero ahora la pelota ha cambiado de tejado y se ha demostrado con los últimos ascensos”, concluye Anquela.

Ahora, los dos equipos buscan el retornar a Primera, algo que entonces, en 2016, no había pisado el Huesca y todo un deseo en el lado blanquillo para Dorca, ahora jugador del Cornellá y que pasó dos temporadas de zaragocista, la primera de ellas con aquel ascenso que se frustró sobre la bocina en el estadio de Gran Canaria. “Los resultados no le son acordes a lo que se ve en el Zaragoza, con partidos donde ha sido muy superior. Tiene muy buen equipo y cuando los balones entren se demostrará el potencial que tienen, hasta ahora están teniendo mala suerte. Y un derbi siempre es un punto de inflexión para bien o para mal, te afecta o te refuerza para los siguientes partidos. Es un encuentro idóneo para ir hacia arriba y ojalá el Zaragoza lo haga y logre ese ascenso que todos queremos”, sentencia Dorca.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Bono, Marc Bertrán, Vallejo, Cabrera, Rico, Erik Morán, Dorca, Pedro (Ortuño, min. 62), Hinestroza (Isaac, min. 83), Ángel, Ortí (Diamanka, min. 51).

SD Huesca: Leo Franco, Morillas, Carlos David, Iñigo López (Figueroa, min. 55), Jesús Valentín, Ramírez (Aythami, min. 45), Bambock, Fran Mérida, Camacho, Tyronne (José Gaspar, min. 77), Machís.

Goles: 1-0, m.39: Ángel, 1-1, m.56: Fran Mérida. 1-2, m.558: Héctor Figueroa. 2-2, m.63: Ortuño. 3-2, m.72: Diamanka. 3-3, m.90: Carlos David.

Árbitro: J. Luis Munuera Montero. Amonestó a Ortí (min. 35), Dorca (min.42), Pedro (min. 61), Diamanka (min. 86) para los locales. Expulsó a Ángel por roja directa (min. 44) para los locales y a Fran Mérida por doble amarilla (min. 44 y min. 85) para los visitantes.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 19 disputado en el estadio La Romareda ante 19.000 espectadores.