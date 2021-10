Alejandro Francés cumplirá este viernes ante Eslovaquia (20.45 horas) su tercer partido como internacional en la sub-21, puesto que el canterano zaragocista tiene todas las papeletas para jugar el choque que hoy se disputará en La Cartuja, el tercero en la fase de clasificación para el Europeo suub-23. Mientras, Francho Serrano parece que empezará en el banquillo, como sucedió en la anterior ventana de septiembre, donde solo tuvo minutos al final del duelo ante Lituania.

Francés ya jugó los dos partidos, ante Rusia y Lituania en septiembre y marcó un gol en el segundo de ellos, disputando todos los minutos. Se movió de central junto a Guillamón, pareja de futuro en el eje en la Rojita que se repetirá hoy, si bien la irrupción de Víctor Chust, por su continuidad en el Cádiz en este principio de temporada es una amenaza. Juan Miranda, plata olímpica, es el dueño del lateral izquierdo y jugará en casa ante su familia y amigos que darán colorido a las gradas de la Cartuja, mientras que el lateral derecho será Sergio Carreira.

España jugará el primero de sus dos partidos durante el parón que tendrán lugar en Sevilla, ciudad que puede ver cómo el equipo que dirige Luis de la Fuente encarrila su clasificación para el Europeo de la categoría, que se disputará en verano de 2023 en Georgia y Rumanía.

España es líder en solitario del Grupo C con seis puntos de seis posibles. Y además de contra Eslovaquia se medirá a Irlanda del Norte el martes, con el mismo escenario e idéntica hora. No están Bryan Gil, capitán, ni Yeremy Pino, ambos con los 'mayores', y habrá cambios en los extremos, donde pueden llegar Nico Williams y Rodri Sánchez. Abel Ruiz no desbancará arriba a Fer Niño, autor de dos goles contra Rusia, mientras que en la medular Beñat Turrientes, quien convenció al cuerpo técnico en el anterior parón, y Unai Vencedor se postulan como titulares. El once sería el formado por Agirrezabala; Carreria, Francés, Guillamón, Miranda; Turrientes, Vencedor; Williams, Melamed, Sergio Gómez; y Fer Niño.

Eslovaquia, a pesar de ser, a priori, de inferior calidad, cuenta entre sus filas con dos futbolistas llamados a liderar el futuro de la selección y uno de ellos juega en España. Peter Pokorny recaló en la Real Sociedad B procedente del RB Salzburgo a cambio de dos millones de euros; inversión de futuro avalada por un Xabi Alonso que conoce bien lo que hay que tener para triunfar como mediocentro. El otro, Martin Svidersky, juega de centrocampista y también puede hacerlo como central. Con 15 años (ahora tiene 19, cumplidos este lunes) fue reclutado por el Manchester United. Palabras mayores. Arriba, la amenaza es Adrián Kapralik, autor de dos de los tres tantos contra Eslovaquia.