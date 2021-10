El derbi en La Romareda en la 16-17, el tercero de plata, llegó muy pronto, en la tercera jornada de Liga, con mucho calor, y lo solventó Jorge Casado, gris lateral zurdo que pasó sin pena ni gloria por el Zaragoza y que firmó una diana, en el minuto 87 y tras una jugada afortunada, para que el equipo dirigido por Luis Milla confirmara su buen arranque, siendo líder entonces y frenado en seco después para que el turolense hiciera las maletas tras la undécima jornada y cuando ya se veía que la temporada zaragocista iba a ser muy dura. El Huesca, que seguía siendo de Anquela en el banquillo, sufrió la expulsión de Bambock antes del descanso por una segunda amarilla al sacar rápido una falta, tenía mimbres más sólidos y acabó jugando el 'playoff', como sexto, para ser eliminado por el Getafe, aunque fue el aviso del ascenso que llegaría a la temporada siguiente.

“Tengo buenos recuerdos por la victoria, ellos se quedaron con uno menos con aquella roja a Bambock pero nos costó mucho por esa igualdad que tiene la categoría y aún más en un derbi. Y el Huesca estaba ya haciendo las cosas bien. Fue un partido duro y difícil, en la línea del que se espera el lunes”, recuerda Milla, que no se olvida del gol, un saque de esquina botado por Lanzarote, que pasó por las piernas de Juan Muñoz, por las de Popa, en su única acción reseñable de zaragocista, y acabó en un control tibio con el pecho de Ángel, que dejó la pelota en los pies de Casado para que fusilara a Sergio Herrera. “Fue una segunda jugada, tras un saque de esquina que la enganchó Casado. Antes habíamos tenido alguna ocasión, pero fue una victoria muy sufrida”, añade el exentrenador zaragocista, que ya no vivió el derbi de vuelta en El Alcoraz, el partido que el Zaragoza no quería jugar por la lluvia y que acabó ganando 2-3.

El Zaragoza, en La Romareda, había rondado el gol con Lanzarote, Xumetra o Zapater en el primer acto y con Ángel en el segundo, pero lo tuvo más cerca Carlos David, que mandó un balón al larguero tras un córner en el arranque del segundo acto, aunque antes de todo, en los albores del choque, la tuvo Urko Vera, en un mano a mano que desbarató Irureta. “Recuerdo que había un ambiente muy especial, por historia el Zaragoza era más, pero nosotros teníamos que salir a ‘reventarles’. Tuve una jugada muy clara al inicio y no la marqué, aún la tengo en mente, y fue una pena no lograr ganar, pero la roja a Bambock nos dificultó mucho”, asegura el delantero de Barakaldo, fichaje estrella aquel verano y que solo disputó 14 partidos, cinco de ellos de titular y uno el derbi en La Romareda. “En los días anteriores Camacho no motivó y nos implicó mucho en el derbi a los nuevos”, añade.

Urko Vera: “Tengo recuerdos buenísimos de Huesca y de aquel año, entonces el Zaragoza era el gallo y ahora es al revés”

Urko Vera, de esplendorosa temporada en el Mirandés en la 14-15, con 17 dianas, no pudo triunfar en el Huesca, porque “aquel equipo iba ya bien y yo no jugué tanto como esperaba, ya que lo hizo más Borja Lázaro. Acabé con esa espinita clavada. Pero me llevaba muy bien con Anquela, entendía que si las cosas funcionaban era complicado cambiar. Tengo recuerdos buenísimos de Huesca y de aquel año, entonces el Zaragoza era el gallo y ahora es al revés”, recuerda el delantero, de 34 años y que ahora apura las últimas gotas de su fútbol y su pólvora en el Santutxu, en la Tercera RFEF, y además ya hace sus pinitos como entrenador de categorías inferiores.

Ahora, como dice Urko, la realidad de ambos equipos ha cambiado, después de que el Huesca haya pisado la Primera en los últimos tiempos y el Zaragoza no sepa lo que es esa categoría desde el 2013. “Es un Huesca diferente para mejor al que yo viví y el lunes espero que ganen en La Romareda, yo es lo que deseo”, concluye, teniendo muy claro su favorito en este derbi que Milla intuye muy igualado, aunque de mayor color zaragocista. “Lo veo favorito en el derbi porque el Zaragoza solo puede serlo, pero espero un encuentro muy disputado y un año sufrido para ellos en el que el entorno y la gente del club tienen que estar mentalizados de tener paciencia”, aconseja el entrenador y ahora comentarista televisivo, que analiza el inicio liguero de los zaragocistas como el de “un equipo dominador y protagonista, con ese problema ante el gol y también a veces de dominar el área propia. Necesita encontrar esos caminos hacia el gol, hacerse con una dinámica”, concluye. Aquel 4 de septiembre ese camino lo encontró de rebote Casado. Fue su diana.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Irureta, Casado, Cabrera (Popa, min. 83), Erik Morán, Cani, Ángel, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Isaac (Fran, min. 69), Xumetra (Juan Muñoz, min. 60) y Zapater.

SD Huesca: Sergio Herrera, Jair, Carlos David, Aguilera, Ferreiro, Camacho (Kilian, min. 90), Bambock, Samu Sáiz, César, Urko Vera (Cmiljanic, min. 80) y Nagore (Vadillo, min. 90).

Goles: 1-0, Casado (min. 89).

Árbitro: Pablo González Fuertes (comité territorial asturiano). Por parte del Real Zaragoza amonestó a Cani (min. 70), a Juan Muñoz (min 83), a Marcelo Silva (min. 88) y a Lanzarote (min. 89). Por parte de la SD Huesca amonestó a Urko Vera (min. 38), a Cmiljanic (min. 86), a Jair (min. 90). Expulsó por doble amonestación a Bambock (min. 6 y 43).

Incidencias: 21.354 espectadores en La Romareda.