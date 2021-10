No esconde JIM la necesidad que tiene el Zaragoza de ganar ni el carácter especial del partido ante el Huesca, un derbi este lunes (21.00 horas) con el que su mensaje es solo optimista pese a que la clasificación muestre a los suyos en descenso y a que suma cuatro empates consecutivos y no ha ganado en su feudo. En ese contexto, en la víspera del Pilar y en medio de las Fiestas, el técnico alicantino quiere repartir felicidad al zaragocismo, “A nosotros nos toca ganar, necesitamos los tres puntos y sabemos que va a ser difícil, pero queremos que sea una noche muy feliz para Zaragoza y para todo el zaragocismo y creo que va a ser la primera victoria en casa. Así lo deseamos todos”, asegura el técnico alicantino, que no ve la razón de cambiar el ADN de un equipo “protagonista y ambicioso, aunque tenemos que mejorar en el aspecto defensivo colectivo, en la seguridad”, que pide no obsesionarse con el gol, pese a lo mucho que les cuesta marcar, y que no rebaja un ápice su optimismo: “Hay que ser muy frío, el equipo que sea más seguro en el juego tendrá más opciones de vencer. Y ese va a ser el Zaragoza, por supuesto”.

“No es que estemos más exigidos sino que el Zaragoza necesita la victoria y hacerlo en un marco como una Romareda llena y en la víspera de la fiesta grande de la ciudad"

“Todo el mundo es consciente del partido, son solo tres puntos, pero son dos equipos de Aragón, existe esa rivalidad sana que tiene que haber y sobre todo la afición, la subida de abonos, la venta de entradas, con el aforo al 100%... Nadie es ajeno a todo eso”, empezó diciendo el técnico sobre un duelo al que Huesca y Zaragoza no llegan en una buena dinámica de resultados y con solo dos puntos más en la tabla para los oscenses. “No es que estemos más exigidos sino que el Zaragoza necesita la victoria y hacerlo en un marco incomparable como una Romareda llena y en la víspera de la fiesta grande de la ciudad. Se juntan muchos ingredientes y vamos a poner todo para ganar”.

Ese triunfo, en un partido tan especial, podría suponer un trampolín, un punto de inflexión para el Zaragoza, tal y como ya dijo Cristian Álvarez, porque “el equipo necesita enlazar una serie de victorias. Es fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Necesitamos ese salto y ganar sería una culminación tremenda, con el estadio lleno te daría ese plus para el futuro”, reconoce JIM, que sabe el componente emocional de estos duelos: “Somos personas, estamos en la calle y en tu círculo cotidiano todo el mundo te lo recuerda que hay que ganar. Pero siempre hay que hacerlo, ahora porque sumando de uno en uno no sales de la parte baja”.

"Como mejor nos defendemos es con el balón y no tenemos por qué cambiar, pero es obvio que las cosas que no haces bien hay que mejorarlas”

El entrenador alicantino no renuncia al estilo del Zaragoza, ese en el que busca más la portería rival, aunque no encuentre el camino del gol, porque “hay cosas que tenemos muy claras y que son compensatorias. Como mejor nos defendemos es con el balón y no tenemos por qué cambiar, pero es obvio que las cosas que no haces bien hay que mejorarlas”. Entre ellas también está la eficacia, con solo cinco goles y con la sensación de que el equipo genera menos ocasiones en los dos últimos partidos, ante el Lugo y el Oviedo. “Al generar más tienes más posibilidades de ganar, pero a veces llegando menos acabas sacando el partido. No quiero que el gol sea una obsesión, es una realidad que llevamos cinco goles, con un promedio de menos de uno por partido. Y eso nos penaliza, por eso estamos en la parte baja”

“El Huesca sale bien jugando de atrás, hace una presión alta y tiene buenos jugadores en el medio para las transiciones. Será un duelo abierto en el que tienes que equivocarte poco para ganarlo”

Sin embargo, ese déficit anotador no presiona en demasía a JIM, que está ”contento de los mecanismos, de cómo llegamos a la portería rival. Y en el acierto y la eficacia pienso como Juanjo Narváez que aseguró que íbamos a empezar a marcar goles. Nuestra mentalidad siempre es positiva y pensando en que las cosas van a salir bien”, sentencia, antes medirse a un rival que “sale bien jugando de atrás, que te hace una presión alta y que tiene buenos jugadores en el medio para las transiciones. Será un duelo abierto en el que tienes que equivocarte poco para ganarlo”.

Ganarlo implicaría superar al equipo vecino en un derbi, un duelo de rivalidad que JIM ya ha vivido en el Levante, contra el Valencia, o el Cartagena, ante el Murcia. “Hay una pasión y vamos a intentar ser felices, hacer felices y que todo el zaragocismo viva una gran noche”, insistió, en esa misión de repartidor de felicidad.