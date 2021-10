¿Cómo afronta el derbi el consejero delegado del Huesca?

Yo en cualquier partido tengo esos nervios en el estómago y en este un poco más, porque a todos nos hace ilusión ganarlo al ser un choque especial y diferente. Lo vivo con ese hormigueo propio de partidos de esta naturaleza.

Y con la necesidad del Huesca, su comienzo de temporada ha sido irregular.

La necesidad para mí es relativa, porque la temporada es lo suficientemente larga para saber que todos los puntos son importantes, pero que queda mucho. La necesidad y las urgencias se sienten al final normalmente. Está claro que un buen resultado va a reforzar nuestra idea y uno malo nos traerá más dudas, pero hasta ahí solo. Además, es difícil saber cuál de los dos equipos llega más necesitado, por encima de lo que diga la clasificación.

"Si nos atenemos solo al límite salarial hay cuatro equipos que estarían en disposición de ascender antes que el Huesca, pero nosotros solo pensamos, como el Zaragoza, en luchar por optar a ese ascenso"

Pero el Huesca tiene tres veces más de límite salarial que el Zaragoza y es un recién descendido. Su exigencia tiene que ser mayor.

De los 22 equipos de Segunda hasta 18 han competido alguna vez en Primera y más allá de los límites salariales, que está claro que tienen su influencia porque puedes hacer una mejor plantilla con más dinero, todo está muy condicionado por el devenir de la competición, por el trabajo que hagas y por las rachas y las dinámicas. Si nos atenemos solo al límite salarial hay cuatro equipos que estarían en disposición de ascender antes que el Huesca, pero nosotros solo pensamos, como el Zaragoza, en luchar por optar a ese ascenso.

En teoría solo son tres, Eibar, Leganés y Valladolid…

Bueno, yo también metería al Almería, porque el límite salarial en algunos casos es engañoso, hay jugadores de ese club que cobran más de dos millones de euros… Y hay equipos que han recuperado potencial, como el Sporting o el Oviedo, por su masa social. La necesidad no va vinculada al límite sino a las expectativas y a las posibilidades. Y el Huesca ha bajado de Primera y hemos subido dos veces, conocemos el camino y sabemos que podemos volver a recorrerlo.

¿Quién es el favorito en derbi?

En un derbi nunca hay favoritos, pero yo tengo que apostar por el Huesca.

Una victoria para empezar la reacción de su equipo, que no anda fino ¿no?

--Las notas son a final de curso, ya que aquí las evaluaciones son continuas. Los dos primeros partidos nos situaron en una línea y después hemos tenido altibajos y tenemos que recuperar esa regularidad. El partido va a ser complicado, porque el Zaragoza tiene muchas virtudes y es un gran rival que también cuenta con esa necesidad de sacar puntos.

¿El Zaragoza es un rival directo por el ascenso?

Yo veo a 18 rivales directos, porque aquí cualquiera te puede ganar y esto es tan largo que te exige el máximo durante mucho tiempo y cuesta mucho cerrar los objetivos. El Zaragoza juega bien y tiene una buena plantilla y es un enemigo más en esa lucha por ascender.

Vivirlo con el 100% del aforo, casi ya con la normalidad, también añade un aliciente más al duelo, ¿no?

Está claro, porque jugamos para los aficionados y La Romareda, con ese ambiente, con su gente animando, pues al rival a lo mejor le gusta menos, pero es indudable que es mucho más bonito y da sentido al partido.

El último derbi en La Romareda fue más triste por eso y fue muy polémico con aquella última jugada, la falta a Puado y el gol de Javi Galán en una victoria decisiva para subir ustedes y que condenó más a su rival para no lograrlo. ¿Ve en el Zaragoza un aire de revancha?

Para nosotros fue un triunfo muy importante, no sé si decisivo, porque en ese tramo final todos fallamos, ya que fue un epílogo de temporada muy extraño. Por la forma en que se produjo, en la última acción, entiendo que sí pudo dejar esa sensación de revancha.

Al final, todos estos partidos tienen ese componente de intensidad y de electricidad.

Creo que ese es el dibujo previo, espero un partido muy competido, con los dos equipos muy entregados en la pelea. Eso está garantizado.

"Existe esa rivalidad, pero hay cordialidad sabiendo que competimos por los mismos objetivos, por fichar a los mismos jugadores, pero está ahí, solo en la sana competencia"

¿Cómo están ahora las relaciones con el Zaragoza? En estos años también ha habido altibajos por ahí…

Hay sintonía y eso es lo razonable al ser los dos clubs de la misma comunidad autónoma y con muchas relaciones entre nosotros. Existe esa rivalidad, pero hay cordialidad sabiendo que competimos por los mismos objetivos, por fichar a los mismos jugadores, pero está ahí, solo en la sana competencia.

A lo largo de la historia, el Zaragoza ha estado muy por encima del Huesca en su contexto futbolístico, pero en los últimos tiempos se han igualado, el Huesca lleva dos presencias recientes en Primera y el Zaragoza no. ¿Sienten que ahora son el equipo más importante de Aragón por eso?

Mi sensación es de máximo respeto a la historia del Zaragoza, cuyos datos, con títulos en España y en Europa, son suficientes argumentos. Al Huesca lo que le hace ilusión y le enorgullece es haber tenido la capacidad de situarnos cerca de esa historia que representan otros clubs y nuestra aspiración es seguir compitiendo para estar cerca de un Zaragoza que ha sido la referencia de tantos aragoneses durante tanto tiempo. El mérito del Huesca es construir un proyecto que ha crecido y que ha aglutinado a mucha gente por debajo de los 60 años. No hay parangón en la historia de ambos, no se pueden comparar las trayectorias, pero de ahí a peyorar al Huesca es una situación que no me gusta y que a veces se da. Somos lo que somos y reconocemos los méritos de los demás, también del Zaragoza, por supuesto.