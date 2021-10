El último precedente en La Romareda, una calurosa noche del 30 de junio de 2020, estuvo marcado, en la jornada 36 de la temporada 19-20, por la falta de público en las gradas, lo que deslució el derbi, como todo el fútbol pospandemia y por el gol de Javi Galán cuando el partido agonizaba, en el 95, en la jugada posterior a una falta de Pulido sobre Puado que Díaz de Mera no señaló. El lateral, ahora en el Celta, asestó toda una puñalada en el corazón de un equipo que ya arrastraba dudas tras el parón y que salió del duelo malherido. Fue una derrota dolorosa para el Zaragoza de Víctor Fernández, que pese a tener aún tres puntos de renta sobre un Huesca lanzado hacia Primera no tardó en ceder su plaza y de consumar el desastre perdiendo el ascenso también en el 'playoff'.

“Es un recuerdo doloroso, por el gol del final, la jugada de Puado, que es una falta de las que normalmente se pitan y también defendimos muy mal. El partido fue muy igualado, pero el final nos dejó un sabor muy amargo”, recuerda Linares, que salió en los últimos minutos del choque, cuando el derbi entró en convulsión y se decidió después de que el Huesca fuera superior en la primera parte, cabezazo de Rafa Mir al larguero incluido, y el Zaragoza mereciera ganar tras el descanso, sobre todo con dos disparos de Luis Suárez, uno de ellos al palo, y un remate de cabeza de Atienza que se fue desviado por muy poco. "El partido fue igualado, como sucede habitualmente en estos encuentros, la primera parte fue nuestra y en la segunda ellos tuvieron más ocasiones. Al final, cogió ese rechace Javi y con la derecha que muchas veces en los entrenamientos nos reíamos de cómo le pegaba nos supuso tres puntos que nos dieron mucha vida a nivel de confianza y de moral”, explica Pedro López, titular en el conjunto azulgrana en el lateral derecho ese día.

Esa falta de Pulido a Puado coleó durante unos días. “Yo creo que hubo contacto, pero no para pitar falta, aunque tampoco habría pasado nada si la hubiera señalado”, añade el exazulgrana, que recuerda que aquel derbi en el tramo final y con el ascenso en juego entre ambos fue una final en el más amplio sentido de la palabra. “Nosotros teníamos muchísima presión, porque era o ese partido o nos alejábamos mucho del ascenso directo. Había más tensión que en un partido normal, al margen de que fuera el derbi. Y fue una pena que se jugara a puerta cerrada. Ese encuentro con público habría estado muy guapo, habría sido espectacular para todos”, asevera el exfutbolista valenciano.

Aquel choque impulsó al Huesca hacia Primera aunque para Linares no fue una derrota tan decisiva para el Zaragoza. “Tuvimos tiempo de sobra después para reaccionar, porque salimos del derbi aún con tres puntos de ventaja. Y ya hubiera firmado eso el Huesca... Fue un golpe duro, claro que sí, pero quedaba tiempo y no nos levantamos. Tras el parón no supimos hacer las cosas bien y se nos escapó el ascenso que todos deseábamos”, reflexiona el jugador de Fuentes de Ebro, que espera que el público sea la clave para que el partido caiga del lado zaragocista. “El partido lo veo igualado, pero el factor campo juega a nuestro favor y eso no lo tuvimos en el último, donde era hasta ilógico jugar así. Que La Romareda meta el primer gol, son 30.000 empujando y eso es un plus”, desea Linares.

Linares: “El Zaragoza está haciendo las cosas bien, pero necesitamos victorias y qué mejor que ganar en el derbi y que sea un punto de inflexión”

El ariete del Ejea no ve favorito en el duelo, aunque “el Zaragoza está haciendo las cosas bien, pero necesitamos victorias y qué mejor que ganar en el derbi y que sea un punto de inflexión”, desea, mientras que el exlateral, que se va a integrar ahora en el cuerpo técnico del nuevo entrenador del Levante, Javi Pereira, hace un diagnóstico similar sobre el contexto previo del encuentro. “Los dos llegan con dudas, espero un partido muy nivelado. El Huesca empezó a un nivel muy alto y ha bajado y el Zaragoza no acaba de despegar. El que no gane va a salir tocado y el empate no les vale a ninguno”, resume, teniendo claro Pedro López que ve a los dos equipos luchando por subir a Primera a final de temporada. “Veo candidato al Huesca porque acaba de bajar y tiene una muy buena plantilla. En el Zaragoza el entrenador, al que conozco bien y sé cómo trabaja, le va a sacar mucho rendimiento. Juan Ignacio seguro que va a estar arriba con el Zaragoza. No tengo ninguna duda”.