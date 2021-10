Tres jugadores no pudieron terminar el derbi por diferentes problemas musculares. En el descanso se quedaron en la caseta Nano Mesa en el Zaragoza y Seoane en el Huesca, mientras que Eguaras acabó tendido en el suelo reclamando el cambio. «El cambio de Nano en el descanso también ha sido obligado por un golpe en el pie», indicó tras el partido Juan Ignacio Martínez, quien añadió que lo de Eguaras «parece una contractura de fatiga». En cualquier caso el preparador zaragocista espera «que no sea nada muscular y podamos contar con todos. En principio creo que no es nada grave».

Es el segundo partido consecutivo que Nano Mesa debe ser sustituido en el descanso. En la pasada jornada, frente al Oviedo, sufrió una indisposición que le obligó a pasar la noche en observación en el Hospital Clínico. Por su parte, Eguaras ya empezó la temporada con problemas para acabar los partidos físicamente, circunstancia a la que el navarro no encontraba explicación, aunque ha sido titular en todas las jornadas y solo en las dos primeras fue sustituido.

El mismo deseo que su colega expresó en su comparecencia Nacho Ambriz, en su caso refiriéndose a Seoane. El mediocentro no salió en la segunda parte. «Espero que solo haya sido el golpe. Antes de acabar el primer tiempo ya me pidieron el cambio», explicó el entrenador mexicano. El técnico tuvo que buscar alternativas, pero espera tener su once de gala en el próximo duelo ante el Girona. «Lástima lo de Seo pero creo que también la recuperación de Ferreiro y Cristian nos daba otras alternativas que no habíamos tenido hasta ahora. Ojalá lo de Seo no sea complicado para tener, como digo yo, el carro completo para un partido que también va a ser muy complicado como el del Girona», apuntó Ambriz para concluir su comparecencia post partido.