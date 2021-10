20:43

Nacho Ambriz: "No es un partido normal. Hay que sacar la mejor versión de cada uno"

El técnico de la SD Huesca, Nacho Ambriz, ha pasado por los micrófonos de GOL. "No es un partido normal, es un derbi y se lo he dejado saber a los jugadores. Hay que sacar la mejor versión de cada uno. Los dos equipos no pasamos por un buen momento, pero vamos a ser valientes".

"El Huesca podría estar en los altos puestos de la tabla, pero la realidad no es esta. Jugamos contra un gran equipo que tiene muchas ganas de ganar", concluyó.