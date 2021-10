Fijo e indiscutible en el Zaragoza y en la selección sub-21, Alejandro Francés regresó el miércoles por la tarde de sus dos partidos con la 'Rojita', ante Irlanda del Norte y Eslovaquia, ambos como titular y con victoria y desde ese momento ya está solo centrado en el Málaga, sin esconder esa ambición que le aflora en cada palabra igual que sobre el césped. “Hay que afrontar ahora Málaga, es un partido importantísimo y hay que ir a por ellos, porque ya no merecemos una victoria. Estamos haciendo bien las cosas, aunque no llegan esos resultados. Debemos ir a Málaga a ganar y después ante la 'Ponfe' con nuestra afición asentarnos con otra victoria que podamos brindarles”, ha señalado el central a los medios del club. Este sábado ante el Málaga volverá a formar pareja en el eje junto a Jair.

El derbi ante el Huesca se lo perdió al estar con la selección sub-21, justo el día anterior del duelo ante Irlanda del Norte, y lo pudo ver “en el hotel, tuvimos ocasiones, pero no las materializamos. El equipo hizo un trabajazo y no ganamos pero logramos al menos sumar. El Zaragoza merece mucho más y cuando entren vamos a ganar muchos partidos”, reflexiona el defensa zaragozano, sin esconder el elogio a la grada zaragocista. ”Me fastidió mucho no poder estar en un derbi, el ambientazo que se veía era espectacular y tengo muchas ganas de vivir eso. Nuestra afición es una locura, es de las mejores de Segunda, por no decir la mejor, y hasta de Primera. Para nosotros es fundamental su apoyo”.

Aterriza tras jugar más de una hora ante Eslovaquia y el partido entero frente a Irlanda. Dos encuentros más desde que debutó en septiembre, sumando cuatro participaciones y todas victoriosas en una selección que va lanzada hacia el Europeo en Georgia y Rumanía que se jugará en 2023. “La selección supone experiencias inolvidables, el equipo está muy bien y cada vez nos consolidamos más en el objetivo. El seleccionador me está dando mucha confianza y para mí es un honor representar a mi país y, si se hace con victorias ,pues mucho mejor”, asegura el jugador, que espera seguir contando para De la Fuente como central titular y, salvo lesión, así será. “En la próxima convocatoria hay que ir para ganar los dos partidos y dejar más cerca la clasificación para ir al Europeo afrontarlo y ganarlo” sentencia un Francés siempre ambicioso.