Juan Ignacio Martínez ha dado la citación para el partido en Málaga de mañana sábado y en ella hay 21 futbolistas y, como se esperaba, no están ni Nano Mesa ni Francho Serrano, al igual que tampoco César Yanis, que regresa este viernes y tampoco se ha entrenado hoy tras haber estado en los tres partidos con Panamá, aunque en el último de ellos, ante Canadá, no tuvo minutos, y sí contra El Salvador y EEUU. Vuelve Francés, tras no jugar ante el Huesca por estar con la sub-21, y siguen de baja Vigaray y Lasure. La ausencia de Nano Mesa y el regreso de Francés propiciarán cambios en el once, con el retorno del canterano al eje y la posible entrada de Álvaro Giménez en ataque. Mientras, James Igbekeme también puede entrar en la medular zaragocista

Francho Serrano sufrió una contractura en el sóleo derecho en un intento de remate en el entrenamiento del jueves 7 de octubre con la sub-21 y por eso se perdió el partido ante Eslovaquia y causó baja en la concentración al día siguiente, el sábado pasado. Esta semana ha trabajado al margen en los entrenamientos por esas molestias y no se quieren correr riesgos con esa zona muscular y por eso es baja en Málaga. Mientras, Nano Mesa sufrió un pisotón en el empeine del pie derecho ante el Huesca y no tiene fractura, pero sigue con dolor al apoyar y ahora el objetivo, como con Francho, es que ambos puedan estar ante la Ponferradina el próximo jueves.

La lista de convocados para el Málaga - Real Zaragoza la componen: Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Jair Amador, Radosav Petrovic, Enrique Clemente, Alejandro Francés, Juanjo Narváez, Adrián González, Javi Ros, Valentín Vada, James Igbekeme, Pep Chavarria, Iñigo Eguaras, Carlos Nieto, Fran Gámez, Álvaro Giménez, Alberto Zapater, Sergio Bermejo, Lluís López, Borja Sainz e Iván Azón. El equipo viaja en AVE esta tarde de viernes y regresa el domingo.