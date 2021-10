El Málaga y el Real Zaragoza tienen en común un pasado histórico, mucho mayor en el caso zaragocista, y un presente trufado de problemas económicos y en el caso andaluz también accionariales, por la guerra entre BlueBay y el jeque Al Thani y la intervención judicial del club. Y ahora han tenido en la cantera un asidero tremendo en los últimos tiempos. El Zaragoza vendió a los Vallejo, Soro, Guti, Pep Biel… Y el Málaga sin ir muy lejos en el tiempo a Ontiveros (7,5 millones) o Antoñín (1,5), ahora de regreso cedido desde el Granada. Ahora, José Alberto ha tirado de más canteranos, de Kevin Villodres, un extremo rápido, menudo y fijo en ataque, del delantero Roberto o de Haitam, otro jugador ofensivo y de talento. Y en el pasado reciente subieron los Ismael Casas, Luis Muñoz, Ramón Enrique o Juande, Juan de Dios Rivas Margalef, indiscutible desde que subió al primer equipo tras la pandemia de la mano de Sergio Pellicer, un central llamado a jugar en Primera

“Málaga y Zaragoza son dos históricos que han pasado por situaciones límite, pero han conseguido salir. Su sitio está en Primera y seguro que con el paso de los años acabarán volviendo, pero en una situación de tantos problemas hace que por fortuna los canteranos tengan más oportunidades de debutar”, reconoce Juande, ahora pareja de Peybernes en el eje y que entre la pasada temporada y la actual solo se ha perdido tres partidos, ninguno en el arranque de este curso. “Y entonces, cuando te llega, hay que aprovechar esa ocasión, esa situación nos ha dado ese empujoncito para derribar la puerta, con esa confianza que nos han concedido y poder confirmar ese paso adelante para vivir el sueño que todos tenemos”, resume.

"Nunca sabes qué puede pasar, pero este club me lo ha dado todo y mi sueño es ascender y jugar aquí en Primera. Ojalá pueda lograrlo, es el sueño de todo niño que empieza aquí”

Tras llegar a la cantera del Málaga desde su Córdoba natal en cadetes, el futbolista dio el salto en el curso 19-20, cuando era juvenil de tercer año, y en los dos últimos veranos ha renovado contrato. En el pasado, hasta 2024 para subir su cláusula tras el interés de varios clubs en su fichaje. “Yo soy muy feliz en el Málaga, estoy a gusto y me han tratado muy bien. Nunca sabes qué puede pasar, pero este club me lo ha dado todo y mi sueño es ascender y jugar en primera aquí en Primera. Ojalá pueda lograrlo, es el sueño de todo niño que empieza aquí”, asegura elogiando el nivel de los canteranos que han subido este año al primer equipo, de Kevin o de Roberto, aunque se queda con el que menos ha jugado. “Haitam es muy buen técnicamente y tiene mucha potencia. Con el paso del tiempo y conforme vaya creciendo y madurando va a ser muy importante. Ahí hay jugador”, avisa el defensa, de 22 años y que ya ha llevado el brazalete del capitán del Málaga en esta temporada, en el partido ante el Fuenlabrada.

Mientras tanto, el Málaga suma con una plantilla en la que Manolo Gaspar ha dispuesto de más límite salarial que en las últimas temporadas, hasta los 12,7 millones cuando el curso pasado el club, sancionado por LaLiga, no llegaba a los tres. En los refuerzos, Víctor Gómez, Paulino, Peybernes, Brandon… se ha notado “Tenemos una plantilla bastante completa y no solo por las individualidades, también por el bloque que hemos formado y por la unión. Queremos ir poco a poco y tener paciencia y tranquilidad. No nos hemos puesto un objetivo. Lo primero, los 50 puntos y una vez que lleguemos a esa zona de confort ya se verá. Esta Liga es tan complicada e igualada que uno no puede predecir o no debe hacerlo a qué puede aspirar”, asegura Juande, siempre con el anhelo de lograr ese ascenso con el club malaguista y no viendo demasiadas diferencias entre el estilo del curso pasado, con Sergio Pellicer, y el del actual con José Alberto. “Es parecido porque queremos presionar en campo contrario, tener mucha intensidad y ritmo, aunque quizá este año nos gusta tener más el balón en campo propio”, explica.

“Le está costando materializar las ocasiones, pero juega bien. Tiene buen equipo y me gusta cómo lo está haciendo. Veo un Zaragoza bastante completo en todas las líneas”

Un Málaga que no ha perdido en su campo y que no encajado ni un solo gol ante su gente, donde ha sumado las tres victorias que lleva. No lo tendrá fácil el Zaragoza para ganar allí. “Le está costando materializar las ocasiones, pero juega bien. Tiene buen equipo y me gusta cómo lo está haciendo. Narváez, Bermejo, Nano Mesa, que ya sé que al final no va a estar, Eguaras, Zapater…. Veo un Zaragoza bastante completo en todas las líneas”, resume el central cordobés, seguro que la situación de descenso de los zaragocistas es accidental y que la película cambiará pronto. “Va a ir para arriba, pero si no materializas las ocasiones te penalizan los errores y entras en una dinámica que es complicado cambiarla. ¿Para el ascenso? No lo sé, porque la competencia es muy elevada en esta categoría, lo que necesitan ahora es revertir la dinámica, aunque espero que no sea en Málaga”, concluye.