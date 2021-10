Otro empate (1-1), y van seis seguidos, un paso de tortuga que saca al Zaragoza del descenso en esta jornada, pero que no le vale para salir de pobre, por mucho que obtuviera ese punto de una Rosaleda donde el Málaga se había hecho fuerte y no había encajado goles. Se lo hizo el primero Juanjo Narváez, cuando nadie lo esperaba y tras una gris primera parte de los de JIM, que se vieron otra vez por detrás con el tanto de Brandon. Las fuerzas se nivelaron más tras el descanso con un Zaragoza más agresivo e intenso, pero que fue insuficiente para terminar la remontada con una victoria que se está haciendo esperar en demasía.

En La Rosaleda el Zaragoza tuvo mucha menor presencia en ataque que otros días, estuvo más gris en las llegadas, solo remató siete veces y firmó una muy irregular primera parte. Compite siempre, mejoró tras el descanso y ya acumula siete jornadas sin perder, pero solo ha ganado un partido y ya es la décima cita liguera, casi un cuarto de competición. A ese ritmo no hay otra posibilidad que sufrir. El Zaragoza, a esta velocidad de crucero, no va a tardar en sentirse estrangulado por las urgencias en la tabla. Que solo se solucionan con victorias, claro. Ante la Ponferradina es más que inexcusable.

Con solo dos cambios en el once, con el regreso de Francés al eje y el de Álvaro Giménez en punta, se presentó JIM en La Rosaleda, sin cambiar el guion táctico, con el 4-1-4-1, poblando la medular con Zapater y Vada acompañando a Eguaras en una zona que empezó sin carburar y con un Zaragoza adormecido. Brandon, caído en banda izquierda, no tardó en advertir que iba ser un dolor de cabeza para la defensa zaragocista.

Sin embargo, fue el equipo aragonés el que lanzó los dos primeros avisos, en dos remates de Bermejo, el segundo de volea y que sacó Dani Martín con apuros. Ahí se acabó el Zaragoza, que empezó a meterse en un profundo túnel, sin nada de profundidad, con nulos desmarques y con apuros para frenar a un Málaga con mucha movilidad arriba, de Brandon, sobre todo, pero también de Jozabed, Kevin o Roberto.

El Málaga encontró una autopista en la banda de Kevin, que entraba por el carril de Chavarría con la ayuda de Víctor Gómez, sueño zaragocista para el lateral en verano y que demostró los motivos sin que Narváez le siguiera en demasía. De ahí nació el gol. Una buena acción de Kevin la prolongó en Víctor y su centro lo mandó de tacón Brandon a las mallas. El gol fue una puñalada para un Zaragoza que se descompuso del todo y que empezó a sufrir de verdad. Cristian despejó con apuros una falta de Víctor Gómez que rozó 'Pey' y el meta argentino sacó entre las piernas un remate de Genaro a centro de Javi Jiménez mientras el equipo blanquillo se desangraba por los costados y Francés y Jair no daban de sí para apagar fuegos.

Una pérdida de Eguaras pudo ser letal, pero Zapater, cada vez más entonado, tapó el disparo de Kevin justo antes de que pusiera un buen balón a la entrada en el área de Narváez. Por fin un desmarque. Y por fin el gol. El colombiano, sin ángulo apenas, le pegó y ni Peybernes ni Dani Martín taparon su disparo, que entró para firmar las tablas al descanso, un premio que dio vida a un Zaragoza que no tenía nada de buen aspecto.

Lo mejoró tras el descanso JIM con Borja Sainz y Adrián por Bermejo y Vada, mientras José Alberto quitó a sus jugadores con amarilla, señal de que el Málaga iba a ser duro. Lo fue. También el Zaragoza fue más intenso y con Adrián le dio más sentido al juego. Eso sí, el Málaga seguía viendo una autopista por el carril de Víctor y en superioridad con Kevin ante Chavarría. Un disparo cruzado del lateral fue la ocasión más clara malaguista.

Mayor dominio final

El Zaragoza pasó a dominar el partido, con más balón para Eguaras y la presencia física de Zapater, pero sin profundidad. No se la daban Borja Sainz ni Narváez y Álvaro andaba perdido. Brandon volvió a avisar y Francés y Jair se agigantaban con la salida de Sekou. Buscó más presencia el Málaga arriba con Antoñín por Ramón y JIM tiró de Petrovic y James para acostar al nigeriano en banda y buscar más control. La suerte, en todo caso, ya estaba echada y ni la salida de Azón sirvió para dar algún rédito. El Zaragoza no pierde, pero tampoco gana, abonado a una equis que supone sumar, pero que se está convirtiendo en una pesadilla para un equipo que no despega y se diría que cada vez parece más lejos de hacerlo.

Ficha técnica

Málaga: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez (Cufré, m. 46); Brandon, Genaro (Escassi, m. 46), Ramón Enríquez (Antoñín, m. 73), Kevin (Seku Gassama, m. 64); Jozabed y Roberto (Jairo, m. 64).

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair Amador, Chavarría; Eguaras, Zapater (James Igbekeme, m. 77),Vada (Adrián, m. 46); Bermejo (Borja Sainz, m. 46), Narváez (Iván, m. 87) y Álvaro Giménez (Petrovic, m. 81).

Goles: 1-0, m.29: Bradon Thomas. 1-1, m.44: Juanjo Narváez.

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Amonestó a los locales Genaro (m.21), Javi Jiménez (m.25) y Jairo (m. 70), y a los visitantes Vada (m.37), Narváez (m. 58), Borja Sainz (m. 82) y Petrovic (m. 88).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio de La Rosaleda ante 16.000 espectadores.