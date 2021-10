El Real Zaragoza suma siete jornadas seguidas sin perder, un registro que debería indicar un buen momento y que refleja, sin embargo, los fantasmas de una crisis que se dibuja a lo lejos tras seis empates consecutivos, un récord histórico, superando a los de la 95-96, cuando en Liga llegaron a ser hasta cinco (Atlético, Sporting, Sevilla, Espanyol y Celta, además del Deportivo en la Recopa), y una realidad de 10 puntos en las mismas jornadas que tiene al equipo al borde del descenso. El Zaragoza de JIM no gana, solo lo ha logrado una vez en lo que va de Liga, en Alcorcón, y eso es un lastre tremendo que también está empezando a afectar al juego, ya que es menos fluido que hace unas semanas, con menos capacidad de llegar a la portería contraria y con la misma, y escasa, eficacia, aunque ahora al menos le hacen menos diana con facilidad y solo ha recibido una en las tres últimas citas.

El Expediente X de este Zaragoza rey del empate de la Liga actual, de su historia, y en camino de la marca del Burgos, que llegó a las 9 tablas seguidas entre las temporadas 77-78 y 78-79 refleja una incapacidad para ganar sea cual sea el contexto. No lo hizo en partidos donde mereció hacerlo de sobra, como ante el Fuenlabrada y el Sanse, tampoco en duelos más igualados, como en Lugo, contra el Oviedo o en Málaga, y ni siquiera tras mejorías palpables en la segunda parte como ante el Huesca. En todas firmó tablas, igual que con el Ibiza, en el peor partido ofensivo y en el estreno liguero, mientras que perdió sin merecerlo contra Valladolid y Cartagena. Pero la tabla no entiende de merecimientos, sino de realidades. Y el Zaragoza suma seis tantos, para ser el equipo con menos gol de Segunda junto al colista Alcorcón, aunque solo lleva ocho encajados, uno de los que menos.

Llegados a este punto, la urgencia de victorias, de sumar de a tres es absoluta, empezando este jueves por la visita de la Ponferradina a La Romareda, donde el Zaragoza, en cinco partidos aún no ha ganado, lo que es una pesadísima rémora. Otra más. Quizá la mayor. «Hay que empezar a ganar para hacer buenos lo empates, el jueves tiene que ser la definitiva», dijo JIM tras el partido. «Urge ganar», insistió Adrián, uno de los pesos pesados del vestuario.

Urge porque el Zaragoza también está empezando a notar los efectos de esa dinámica negativa. En los últimos encuentros, desde el duelo en el Anxo Carro, y salvo en la segunda parte ante el Huesca, su producción ofensiva ha sido menor después del esplendor no premiado con el triunfo ante el Fuenlabrada o el Sanse, donde chutó hasta 19 veces, 12 de ellas a puerta. Esos dos partidos, los mejores del curso, llegaron tras remontar y ganar en Alcorcón.

En Málaga, ante un rival que había sumado 10 puntos de 12 en casa y que no había encajado en su estadio, el Zaragoza remató menos que nunca en esta Liga, con solo siete disparos, dos a puerta. Pero esta vez no dejó de ganar por falta de eficacia, como ha sucedido en otros partidos. En esta ocasión fue falta de llegada y eso es más preocupante, mucho más. De hecho, Narvaéz anotó en una de las oportunidades más difíciles de marcar que ha tenido, casi sin ángulo. El colombiano, con dos tantos, es el máximo artillero, junto con Vada, mientras que Álvaro Giménez, Nano Mesa, dos de las apuestas para solventar el gol este verano, o Iván Azón no se han estrenado.

Así que el Zaragoza se adentra ya de lleno en el terreno de las urgencias y de nada vale apelar a las sensaciones. Que puede llevar más puntos es indudable, que no los lleva y que no le gana a nadie, también. Por eso, la visita de la 'Ponfe', de gran inicio liguero, y el paso por Montilivi ante el Girona, ahora rival directo en los bajos fondos, el lunes se han teñido ya con el color de la necesidad imperiosa por ganar, por una reacción en la tabla que ya es inaplazable porque es la que vale. Con 10 puntos en 10 jornadas no se va a ningún sitio, y menos a la pomada, como dijo Torrecilla, sino al hoyo. La progresión en 42 citas es muy fácil de sacar. Y es de descenso seguro.