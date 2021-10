Juan Ignacio Martínez quiso ser optimista, aseguró que el Zaragoza encadenará varias victorias seguidas que le llevarán arriba, pero lamentó el séptimo empate consecutivo de su equipo y se responsabilizó del gol de la Ponferradina, recibido tras un córner a favor. «El tema es encajar el gol. Somos un equipo que nos cuesta estar acertados pero al final siempre vamos a tener nuestras opciones. Lo que no puede pasar es el gol y ahí el máximo responsable soy yo porque no puedo permitir que Iñigo (Eguaras) sea el último hombre teniendo tarjeta», aseguró.

El técnico también valoró positivamente la reacción del equipo. «Lo positivo es que el equipo le ha echado casta, orgullo, y al final nos hemos quedado otra vez cortos. Me acuerdo de la última jugada de Nano Mesa de cabeza, si entra estaríamos eufóricos y ahora estamos tristes porque hemos perdido dos puntos más en casa», continuó el alicantino, felicitando también a la Ponferradina por su partido.

El Zaragoza tuvo que recibir el gol para reaccionar. «La primera parte hemos estado más lentos, sobre todo en la circulación de balón y en provocar el juego de banda y el estrés en el rival que buscamos a través de esa acometida y esa furia que ha sacado el equipo a través del gol en contra. Pero esto es muy largo, llevamos muchos empates, es verdad, y lo de La Romareda es una cosa que no gusta a nadie e, imagino, mucho menos al aficionado», explicó.

Aunque queda mucha Liga, el Zaragoza empieza a quedarse atrás. Sin embargo, JIM ve mucha igualdad y pronostica una racha positiva de su equipo. «Va a ser un campeonato muy igualado, es cierto que hay que sumar de tres, pero si te das cuenta esta jornada ha habido varios empates. Al final hay que sumar sin excusas, es cierto que nosotros queríamos sumar de tres en tres varias jornadas y no ha podido ser. El día del Huesca no entra el penalti y hoy sí. La Liga es muy larga y estoy convencido de que encadenaremos varias victorias para estar en el lío», dijo el técnico, que también explicó que están trabajando en mejorar a balón parado «porque es un arma muy importante en el fútbol» y explicó la situación de Adrián. «El otro día jugó toda la segunda parte, hoy teníamos el condicionante de la tarjeta de Iñigo y he metido a Petrovic. Podría haber salido el triángulo con Adrián e Iván, pero para no romper tanto el equipo hemos aguantado un poco más», apuntó JIM.

No obstante, técnico y jugadores tienen mucho que analizar antes de jugar este lunes de nuevo, en Montilivi, para que el nuevo empate no afecte a la confianza del grupo. «Ya no se trata de calma o confianza, es un poquito el desarrollo del partido. Hoy es un partido para que reflexionemos todos. La primera parte encajamos el gol y la reacción que hemos tenido, como ha habido varios partidos en el partido hay que ser más profundos en el análisis», aseguró el entrenador del Real Zaragoza.