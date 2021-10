El Real Zaragoza, en las 11 primeras jornadas, es uno de los equipos que más saques de esquina botan. En concreto, 57, para ser el quinto de la categoría de plata por detrás del Ibiza (71), el Girona (61), el Eibar y el Huesca (58). Y su registro goleador en esa suerte tan decisiva en el fútbol moderno está a cero en estos momentos, pero lo más relevante es que el equipo ha perdido pujanza en esta especialidad de la estrategia y el partido ante la Ponferradina fue descorazonador en este aspecto, ya que lanzó hasta 10 córners y solo generó peligro en un remate de cabeza de Petrovic tras lanzamiento de Vada.

Zapater, que ha demostrado en no pocas ocasiones su buen pie en la pelota parada, no estuvo fino ante la conjunto de El Bierzo, ni en los saques de esquina ni en las faltas, que casi monopolizó, ya que Bermejo, el segundo especialista, no jugó y Vada solo pudo patear una falta y dos córners, ambos ya con el ejeano fuera del campo.

El caso es que el Zaragoza necesita mejorar en esa suerte, recuperar el camino que con JIM y sobre todo con el trabajo en esa faceta de su ayudante Javi Suárez había generado réditos. Esta temporada, en Alcorcón, el Zaragoza igualó el gol del equipo alfarero en una falta botada en corto por Zapater y perfectamente ejecutada por Eguaras sorprendiendo en su irrupción en el área y marcando de forma sutil.

Esa diana era la octava que el Zaragoza de JIM firmaba en estrategia real, saques de esquina o de falta, desde la llegada del entrenador alicantino a mediados de diciembre pasado, en la jornada 19 de Liga. Cuatro de ellas llegaron tras un córner, el gol de Jair al Sabadell y el de Peybernes al Mirandés, ambos con Bermejo de lanzador, el que se sacó en corto para que Tejero enviara un centro en Las Palmas que cabeceó Sanabria y el impecable remate de Iván Azón en el partido ante el Castellón a centro de 'Zapa' para una victoria que selló de forma matemática la permanencia.

Sin embargo, en la temporada actual, cuando ya se ha superado el primer cuarto de la competición, la estrategia en los saques de esquina aún está por estrenar, con dos partidos, frente al Fuenlabrada y el del jueves pasado contra la Ponferradina, en los que el Zaragoza llegó a tener hasta 10 intentos para marcar en esta especialidad en los dos encuentros donde más tentativas sumó. Mientras, ante el Ibiza y en el debut liguero, en un pleito muy gris en todos los aspectos, fue cuando menos dispuso, con solo uno, y en Málaga llegaron hasta dos.

Cambio a peor

El Zaragoza ha perdido potencial aéreo en esta temporada tras dejar el equipo jugadores como Peybernes y los delanteros Álex alegría o el Toro Fernández, que en todo caso tuvieron un casi nulo rendimiento en el equipo zaragocista, ya que la especialidad de Álvaro o Nano Mesa no está en el potencial aéreo, aunque también ha ganado centímetros con Petrovic y Jair sigue siendo el mejor especialista en esa faceta.