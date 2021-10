En los ocho años anteriores en Segunda División ningún entrenador estuvo ocho jornadas sin ganar. Bien porque el equipo estaba arriba en la clasificación, bien porque el técnico de turno había sido destituido antes. No es el caso de JIM, que se ganó un crédito que aún no parece agotado de la pasada temporada, aunque el equipo con el técnico alicantino lleva un ritmo de puntos insostenible. Con 8 puntos de los últimos 24 en una serie de empates consecutivos que ya es récord histórico en la categoría, el conjunto aragonés se mantiene al filo del abismo.

En estas nueve temporadas seguidas en Segunda, nunca el Real Zaragoza había ganado un solo partido en las doce primeras jornadas. Tan solo en dos anteriores llevaba menos de los 12 puntos que ahora acumula (10 en la 20-21 y 11 en la 18-19). Y aunque también es cierto que solo en un curso había logrado encajar menos goles que los 10 que ha recibido hasta la fecha (7 en la 15-16), nunca su producción ofensiva había sido tan pobre con tan solo 8 dianas en 12 partidos (0,6 por jornada).

El Real Zaragoza no gana, solo lo hizo en Alcorcón, pero tampoco pierde. Únicamente en una campaña había caído en solo dos ocasiones, como ahora. En global son unos números insostenibles. El equipo se mantiene fuera de los puestos de descenso por el averaje, ya que tiene los mismos puntos que el Girona, decimonoveno. A estas alturas solo en dos ocasiones el equipo ocupaba ese primer puesto de los que condenan al infierno de la Primera RFEF.

De los cinco entrenadores que empezaron la temporada y fueron destituidos tres habían caído antes de la jornada 12. Rubén Baraja aguantó diez partidos en la campaña 2020-21. El equipo era decimonoveno con 10 puntos fruto de dos victorias y cuatro empates, había anotado 10 goles y recibido 12. Baraja acumulaba siete jornadas sin ganar, habiendo sacado solo 3 de los 21 puntos en juego. El técnico se despidió con una derrota en Tenerife (1-0). Después acumuló cinco derrotas seguidas y, por tanto, 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, la peor racha de esta etapa. En la 2018-19 el equipo estuvo nueve partidos sin ganar.

Esa temporada Imanol Idiakez también aguantó diez partidos. El técnico vasco acumuló seis jornadas sin ganar, obteniendo tres puntos de los 18 en juego. El equipo era decimonoveno con 11 puntos después de dos victorias y cinco empates. Su despido llegó tras un empate en casa, también contra el Tenerife (1-1). En total el equipo acumuló ocho partidos sin ganar. Una jornada más, once, duró Luis Milla. El turolense fue despedido en la temporada 2016-17 ocupando la novena posición en la tabla con 16 puntos después de cuatro victorias y cuatro empates. El Zaragoza llevaba seis jornadas sin ganar, sumando tres puntos de los 18 en juego, y cambió de técnico tras un empate en Valladolid (0-0).

Un poco más, 14 partidos, estuvo Víctor Muñoz al frente del equipo en la temporada 2014-15. El zaragozano fue despedido tras un empate en Soria después de cuatro jornadas sin ganar en las que sumó un punto de los 12 posibles. En la jornada 12 el equipo era séptimo con 19 puntos, la segunda puntuación más alta de estos años en Segunda, fruto de cinco victorias y cuatro empates. Cinco partidos sin ganar fue la peor racha del equipo ese curso.

La trayectoria actual del Zaragoza de JIM no es tan negativa en cuanto a puntos, el equipo solo se ha quedado sin sumar en dos de las doce jornadas disputadas, pero es un callejón sin salida que solo puede llevar al conjunto aragonés al borde del precipicio. El equipo vive anclado en la zona baja de la tabla, no gana desde hace casi dos meses, no ha conseguido hacerlo aún en casa y no logra ni mejorar su producción ofensiva ni hacerse fuerte en la defensiva.