El Real Zaragoza, en su eterna espiral de empates consecutivos en una temporada, hasta ocho para igualar un registro histórico que este domingo puede batir, recibe al Mirandés (20.30 horas. Gol) en La Romareda con la necesidad absoluta de la victoria, la que sería la primera ante su gente, que en su retorno al estadio aún no ha visto ganar a los suyos, con 5 empates y una derrota como desolador balance. Lograr el botín es la única vía para alejar la sensación de crisis de resultados, que no de sensaciones, que vive el equipo de JIM, que llega también a la cita con esa urgencia por vencer de la que no escapa nadie, por muy vital que fuera su trabajo el curso pasado, que lo fue, o por muy bien valorado que esté entre el club y la afición, que lo está.

El técnico se enfrenta a una semana clave, con las visitas de Mirandés y Sporting y el viaje a Burgos, para levantarse y coger vuelo. Necesita ganar porque nada hay más débil en el fútbol que un entrenador sin victorias. Si en estos tres partidos el equipo no cambia esa senda sin triunfos, el futuro puede obligar a otra mirada del club hacia él, al margen de que terminará por hundir a un equipo que de momento y con 12 puntos ronda la zona de descenso y que puede empezar el partido ahí si el Girona suma en Fuenlabrada este domingo por la tarde.

Es verdad que el Zaragoza, el equipo que menos anota y el que menos encaja, se ha levantado varias veces ante marcadores adversos, que siempre compite y que no da ninguna imagen de ser un bloque inerte. Al contrario, el vestuario quiere y está con su entrenador. Pero no gana. Solo una vez en 12 jornadas lo ha logrado y eso fue el 5 de septiembre pasado. Demasiado tiempo. Y sobre todo no lo hace en La Romareda, donde la afición está dando claras muestras de apoyo y sin que haya una reprobación por los malos resultados. Tampoco, al menos no mayoritaria, con los actuales dirigentes, pero todo puede cambiar...

Para evitar ahondar en la crisis en esa semana decisiva necesita sumar la victoria este Zaragoza sin sus dos mejores argumentos ofensivos, Vada y Narváez, que suman seis de los ocho goles del equipo. Es la hora de Álvaro Giménez y Nano Mesa y los dos apuntan al once, donde habrá cambios seguro tras la revolución en Montilivi. Allí, el Zaragoza dejó escapar de forma estúpida al no enfriar el partido una victoria hecha tras ser capaz por fin de golpear primero. Otro pecado capital que añadir a una lista amplia y en la que el mayor sigue siendo la falta de eficacia de un equipo que es el rey de la posesión, que remata mucho, aunque sigue siendo de los que más de Segunda, pero que tiene la pólvora más que mojada, en un ataque donde las combinaciones son tan amplias como la falta de pegada que demuestran.

Con varios cambios

JIM, como siempre, ha escondido su once, pero es seguro que Francés volverá al eje junto a Jair, con Gámez y Chavarría en los costados, y que en la medular, la zona con más dudas, habrá novedades. Petrovic lo hizo bien y puede seguir, pero eso choca con el retorno de Zapater y Eguaras, por lo que uno se quedará fuera y Francho parece fijo con Adrián como posible damnificado y el frío James con casi nulas opciones. Arriba, la ocasión apunta a Álvaro Giménez para sentar a Azón y Nano Mesa se mantendría para buscar desmarques y velocidad. Bermejo o César Yanis, en lo que sería su estreno en el once, pugnan por la otra plaza arriba y la necesidad obliga a no mirar a los siguientes y próximos partidos.

Para buscar ese vital triunfo que tanto se resiste en casa, el Zaragoza tendrá enfrente a un Mirandés también necesitado, tras dos derrotas dolorosas en Anduva, ante Girona y Almería, que han puesto a Lolo Escobar en el disparadero, empezando a tambalearse. Tiene el rival dos puntos más, mucho más gol y es más endeble atrás en un equipo repleto de cesiones y juventud. Gelabert, Íñigo Vicente o Riquelme apuntan a novedades en un enemigo rápido a la contra y muy peligroso en las transiciones. Con todo, el Zaragoza solo debe mirar a sí mismo, a poner todo para ganar para evitar ahondar en su crisis.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Francho, Petrovic, Zapater; César Yanis, Nano Mesa, y Álvaro Giménez

CD Mirandés: Lizoain; Carreira, Anderson Arroyo, Capellini, Letic; Meseguer, Oriol Rey; Gelabert, Rodrigo Riquelme, Íñigo Vicente y Camello

Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Estadio: La Romareda.

Hora: 20.30.