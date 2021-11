El Real Zaragoza ha vivido un doble cambio de tendencia en los últimos partidos. Uno muy visible ante el Girona y el Mirandés, dos encuentros donde el Real Zaragoza logró anotar antes que su rival, algo que no sabía lo que era, pero en las dos ocasiones mandó la victoria al limbo. En Montilivi con el gol de Stuani a falta de tres minutos y ante el equipo 'jabato' después de conservar la ventaja, con no pocos apuros, todo el partido, tras adelantarse en el primer minuto y encajar el empate de Brugué en los últimos instantes. Antes iba a remolque y no ganaba, salvo en Alcorcón, donde remontó para vencer, pero ahora da primero y tampoco lo consigue.

El otro cambio de tendencia necesita una mirada más detenida. El Zaragoza de JIM puso sus esperanzas de la llegada de las victorias en su capacidad para generar ocasiones y para rematar sobre la portería rival. El problema estaba, entonces, en la falta de eficacia, de puntería. El equipo zaragocista fue un torbellino de disparos en Santo Domingo (15), en el Fernando Torres (16) y sobre todo ante el Sanse (19), pero en las últimas jornadas ya no produce tanto. Frente al Mirandés solo remató en 7 ocasiones, tres de ellas a puerta, el peor registro de la temporada en casa, y empatado con lo vivido en Málaga, y en Montilivi solo lo hizo en 10, la tercera marca más negativa.

Así que es palmario que el Zaragoza remata mucho menos a puerta, pero aún lo es más que los rivales le llegan en más ocasiones que antes. El Mirandés fue el equipo que más hizo trabajar a Cristian Álvarez en toda la temporada, con hasta 19 remates, cinco de ellos a portería. El conjunto burgalés marcó un hito en ese partido en La Romareda donde el Zaragoza ofreció su cara más floja, pero lo cierto es que la tendencia a que los rivales lleguen más que antes es muy acusada y se ha confirmado en los cuatro últimos choques ligueros.

Ante el Mirandés y en Málaga remató menos que nunca en este curso, con solo 7 disparos, y frente al Girona llegó hasta 10, muy lejos de los registros ante Fuenlabrada, Sanse y Alcorcón

En las nueve primeras jornadas, el Zaragoza siempre había rematado más que su rival, salvo en el Anxo Carro de Lugo, aunque ahí estuvo muy igualado, con 15 disparos a 13 a favor del equipo gallego. Así, a los zaragocistas, en esas nueve primeras citas, les remataron una media de 9,3 disparos, una cantidad que se ha incrementado de forma sustancial.

En La Rosaleda, el Málaga duplicó los disparos a puerta del Zaragoza, firmando hasta 14, la Ponferradina hizo 10 en el Municipal, aunque el Zaragoza llegó hasta 15, en el único partido de los últimos cuatro que ha producido más que el rival, mientras que el Girona hizo 15 remates y los 19 que firmó el Mirandés. En total, el promedio de las cuatro últimas citas es de 14,5 disparos, mucho más que antes y un terrible hándicap para un equipo que le cuesta un mundo marcar, por lo que si le llegan más y le anotan con más facilidad las dificultades para ganar se multiplican.