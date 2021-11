Los cuatro próximos días marcarán el futuro inmediato del Real Zaragoza y puede que de Juan Ignacio Martínez, que podría jugarse el puesto en las citas venideras. La mala situación clasificatoria, con el equipo en descenso por quinta semana consecutiva, y la falta de victorias (solo una en 13 partidos) convierten el partido de este jueves en Burgos en casi una final para todos. También para JIM, aunque el técnico afirma que “no sé si puede ser una semana clave para mí”, ha indicado lacónicamente en la rueda de prensa previa al último entrenamiento antes de emprender viaje a Burgos.

El caso es que el técnico alicantino agradece la llegada temprana de otro partido para olvidar y resarcirse cuanto antes del sofocón sufrido el pasado domingo, cuando el Mirandés, como ya hiciera el Girona cuatro días antes, arrebató dos puntos al Zaragoza en los últimos compases del choque. “El lunes estábamos fastidiados y el luto duele, pero después de pocas horas de sueño ya volvimos a entrenar y el equipo ya está al cien por cien, que es de lo que se trata. Yo, como responsable, tengo que estar más fuerte todavía para preparar de la mejor forma posible un partido necesario para quitarnos cuanto antes ese mal sabor de boca”, expone el entrenador, que no concreta cuáles son los evidentes problemas futbolísticos que están dejando a su equipo sin triunfos. “Llevamos dos partidos seguidos en la misma situación, con un botín ya ganado y esa sensación de que te lo han robado. Valoramos todas las cosas pero ha vuelto a suceder y, encima, con nuestra afición delante y sin haber ganado aún como local. Son muchas las circunstancias que te penalizan junto a esa mala fortuna. Muchas veces no entiendes por qué pasan las cosas, pero pasan”.

Aunque JIM admite, en este sentido, que “hay muchas cosas a mejorar” pero tiene claro que, hasta ahora, “en la suma de las jornadas, hay muchísimas más cosas positivas que negativas” aunque no le esté dando para ganar. “Tenemos que ser muy fuertes y la única manera es ganar. La lectura, así, da un giro de 360 grados y tenemos que entender la crítica de la afición y la prensa. Es así”, sostiene el técnico, que se refugia en la racha de diez partidos sin perder. “En esta categoría es muy difícil no perder, pero no tiene ningún mérito estar diez partidos sin perder en nuestro caso, algo que es imposible en Segunda. Porque al ser todo empates y dada nuestra posición en la clasificación, no puedes estar contento. Estamos en una situación crítica y solo sumando de tres en tres esos empates valdrán mucho”, dice.

Pero el choque de este jueves en Burgos es clave y JIM está “convencidísimo” de que el Zaragoza logrará el triunfo. “No podemos poner paños calientes. La situación no engaña y se trata de ganar. Los futbolistas me transmiten optimismo en su día a día en los entrenamientos y en los partidos. La línea es positiva”, asegura.

En la cita no estarán Narváez y Vada, aunque el técnico valora que “igual se pueden acortar los plazos de recuperación”, si bien ve “prematuro” que alguno de ellos pueda volver esta semana. “Veremos en los próximos días, pero las sensaciones son buenas”, subraya el alicantino, que no ha contado con Eguaras en las dos últimas citas. “Está haciendo una muy buena temporada, pero entró Petrovic, lo hizo bien y repetí con él, pero puede entrar en cualquier momento porque es un buen jugador”.

Ahora, el objetivo es afrontar el choque ante el Burgos con la robustez anímica necesaria para recuperarse del último sofocón y ganar de una vez. “Estos dos partidos han hecho mucho daño en el aspecto mental pero mi trabajo es que el futbolista esté fuerte. La persona crece mucho desde el aspecto anímico y el estado de ánimo es importantísimo. Ahora está siendo duro por no lograr la victoria, pero tres puntos lo cambiarían todo para adquirir esa confianza que se puede ir perdiendo”.