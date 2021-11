El cachondeo que parece haberse instalado en el mundo del fútbol para referirse al récord de empates consecutivos cosechados por el Zaragoza no tiene ni pizca de gracia. Porque esas nueve igualadas seguidas, lo nunca visto en el fútbol profesional y a solo una de batir una marca mundial hasta ahora en posesión del Racing Avellaneda argentino y del Zamora, en Segunda B, retienen al equipo aragonés en el fondo de una tabla implacable que no entiende de medias tintas. Una sola victoria en trece partidos supone un argumento de suficiente enjundia como para advertir que el Zaragoza tiene la muerte en los talones y que, si no es capaz de ganar ya, la actual crisis se agudizará hasta límites insospechados.

De momento, aquella tensa calma con la que el zaragocismo afrontaba la situación ya ha dado paso a unas protestas más severas dirigidas hacia una directiva empeñada en mirar hacia otro lado. La exigencia de dimisiones que arreció al término del partido del pasado domingo ante el Mirandés acentúa la relevancia del encuentro de este jueves(19.00 horas) en Burgos , donde el Zaragoza necesita ganar de una vez. Y también JIM, cuestionado ya a pesar de la consideración mayoritaria de que el técnico no es el máximo responsable de la actual situación. Pero el equipo acumula ya cinco jornadas alternas en puestos de descenso y, lo que es aún peor, no le gana a nadie. Dos meses (5 de septiembre) hace desde la única victoria (1-2 en Alcorcón). Cierto es que todavía ha pasado más tiempo (una semana más) desde la última derrota (0-1 frente al Cartagena), pero por el camino el Zaragoza no solo se ha ido dejando sensaciones y fiabilidad, sino que su involución es patente.

La ‘Operación Triunfo’ en la que JIM asegura haber convertido la cita en El Plantío sitúa al Zaragoza en un escenario propicio, ante un recién ascendido que afronta la cita escocido tras haber sido vapuleado (4-0) hace solo unas horas en Tenerife. Pero el Burgos, segundo equipo menos goleado en casa, sí está cumpliendo como local. Huesca o Valladolid ya han pasado por la piedra y solo el Eibar se marchó con todo el botín. La fortaleza de los burgaleses en casa aportaría un valor extra al quinto empate consecutivo fuera de casa, pero al Zaragoza hace tiempo que no está para premios menores. La victoria es ya una cuestión nuclear necesaria para liberar cuerpo y mente.

Para la trascendental cita, JIM hará cambios, algo que se viene dando en las últimas jornadas por la acumulación de partidos. Aunque, seguramente, el caudal de variaciones no alcanzará el volumen del último desplazamiento a Girona, donde el técnico introdujo ocho modificaciones. Pero sí habrá rotaciones destinadas a no castigar en exceso el físico. Azón, Bermejo o Zapater pueden ser las novedades. No parece que sea el caso de Eguaras, inédito en las dos últimas contiendas, en beneficio de Petrovic, cuyo despliegue y envergadura se antojan esenciales en un campo de minas como El Plantío. Claro que las rápidas transiciones de los locales, que destrozaron a Huesca o Valladolid a la contra, obligan a extremar precauciones y a dotar al equipo de piernas y recorrido, algo que no abunda en la plantilla zaragocista.

Habrá cambios, sí, aunque, previsiblemente, no afectarán al dibujo. Si JIM no sorprende con una disposición con tres centrales similar a la que lleva empleando el Burgos desde hace varios partidos, el técnico seguirá apostando por el mismo 4-1-4-1 casi inamovible desde el comienzo de la temporada.

El Burgos, que no tiene bajas, también presentará novedades respecto al once que empezó en Tenerife. En principio, Calero apostará por tres caras nuevas: Rubio en uno de los tres ejes en retaguardia, Alarcón como carrilero zurdo y Juanma en el interior izquierda si, finalmente, el técnico se decide por él en detrimento de Saúl Berjón.