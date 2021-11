Un peso de encima. Eso es lo que reconoció Álvaro Giménez que se ha conseguido quitar con su debut goleador. «Tengo ganas de ayudar al equipo con goles. He venido aquí para eso pero no estaba teniendo esa pizca de suerte. El control se me ha quedado orientado y la he podido meter por la escuadra. Espero que sea el primero de muchos, y ahora pueda meter en casa y dedicárselo a la afición de La Romareda», declaró el delantero.

El ilicitano también destacó la importancia de la importancia para el equipo. «Llevábamos muchos partidos sin ganar. Le hacía falta al equipo y esto será el empuje para continuar. Teníamos una presión muy grande», confesó el jugador. «El equipo está trabajando bien para que podamos ganar. Seguro que ahora vienen muchas más victorias», añadió un eufórico Álvaro.