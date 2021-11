Tras dos meses sin hacerlo, después de una ristra interminable de empates, el Zaragoza saboreó un triunfo de oro puro en Burgos, tres puntos que tienen un valor mucho más grande que el cuantitativo, que también suponen además salir del descenso. El triunfo trae un suspiro de alivio para un apurado ya Juan Ignacio Martínez y toneladas de moral y de fe para todo el equipo. Es bello ganar, sin duda. Llegó en el partido donde menos mereció hacerlo, tras una primera parte terrible y con un único disparo a puerta, el que Álvaro Giménez transformó en gol tras un control y una ejecución perfectas después de una contra en la recta final que trajo esta inmensa alegría para el equipo, que lleva 11 jornadas sin perder, un dato a tener también en cuenta.

Pero esta vez no empató. Esta vez ganó. Y es lo que vale. Mereció hacerlo en otras ocasiones, ante el Fuenlabrada, el Sanse o el Huesca, se le escapó el botín en Montilivi o ante el Mirandés, pero la historia no se repitió. Venció, por fin, en Burgos, en un partido plano en muchos minutos, jugando a que no pasaran cosas y que solo sucediera una, el gol de Álvaro. Y el plan, si era ese, salió. Si fue fortuna, salió también. Fuera lo que fuera, venció y eso es lo que vale, acabar con esa racha eterna de empates que es el récord en el fútbol profesional español en una temporada. Y ahora toca aprovechar ese impulso anímico ante el Sporting para iniciar el despegue y que todas esas tablas adquieran más valor. Es el siguiente paso

Con 5 cambios arrancó el Real Zaragoza en El Plantío en un partido que se presumía áspero y que respetó el guion previo. El Burgos, con una presión baja y parapetado en un sistema de tres centrales, le dio el balón al Zaragoza, que a ritmo de tortuga y sin movilidad no sabía qué hacer con él para que en el arranque del pleito solo una falta por la fe de Iván Azón generase peligro, aunque Zapater la mandó a la barrera. Fue un espejismo, el Zaragoza no estaba para nada, atenazado y sin nervio. Así, el partido discurría por los cauces que quería el Burgos, que decidió amenazar algo para que sucedieran por fin cosas. Ocurrió un centro de Navarro en el que Cristian y Francés, otra vez de lateral, dudaron y, sobre todo, un tremendo remate al palo de Juanma tras un despeje en un córner cuando el gol estaba cantado. La suerte se alió con un pobre Zaragoza en el que Eguaras y Francho Serrano apenas aparecían y aún menos lo hacía Bermejo, con Nano Mesa perdido en la banda y Azón haciéndolo en batallas sin premio.

Un mal disparo del canterano tras un pase de Francés fue lo único reseñable del Zaragoza en una primera parte para olvidar en la que Cristian estuvo cerca de fallar en una falta que despejó Lluís López, junto a Jair de lo más salvable de un equipo que llegó al descanso siendo un terrible dolor para cualquier zaragocista de bien.

JIM no movió el banquillo tras el descanso, pero el partido se abrió algo más. Valcarce tuvo la primera tras un mal despeje de Eguaras y Bermejo se encontró con dos seguidas donde no vio puerta, la segunda de ellas porque golpeó en Zabaco. El Burgos apretaba y Mumo tuvo otro aviso antes de que Valcarce hiciera un tímido penalti a Chavarría que ni el VAR analizó ni el Zaragoza protestó.

Una contra de manual

Calero apostó por Álex Alegría, que generó más dudas que Medina, mientras que JIM dio un paso adelante, quizá el previsto, con Álvaro y Álvaro por un Azón agotado y por Zapater para cambiar del 4-1-4-1 al 4-2-3-1 con Bermejo de enlace. El cambio no tuvo un efecto inmediato, con el Zaragoza aún impreciso y nervioso, pero todo se arregló en una contra de manual, en un balón que ganó Francho prolongó el recién salido Adrián y el canterano condujo para que Eguaras asistiera a Álvaro, que controló con la izquierda y ejecutó con la derecha, un gol soberbio, de delantero de manual, que celebró con rabia y con amarilla.

JIM, en una buena gestión final de los cambios, no dudó entonces y mientras el Burgos buscaba más llegada con Berjón y Álvaro Rodríguez y cambiando el dibujo, apostó por los tres centrales con la entrada de Gámez por Bermejo y por buscar defender la renta, la que se había escapado en los últimos partidos y que no lo podía volver a hacer. El lateral valenciano salvó el remate de Berjón en una perfecta asistencia de Álvaro tras despiste de Chavarría. Y ya no pasó nada más. El Zaragoza guardó como un tesoro un triunfo más que vital. Es bellísimo ganar, sí.

Ficha técnica

Burgos CF: Herrero, Raúl Navarro (Álvaro Rodríguez min 83), Córdoba, Miguel Rubio, Zabaco (Saúl Berjon min 83), Fran García (Matos min 75), Valcarce, Mumo, Elguezabal (Andy min 75), Juanma y Claudio Medina (Alegría min 63).

Real Zaragoza: Cristian Álvarez, Francés, Lluis López, Jair, Chavarría, Bermejo, Zapater (Borja Saiz min 70), Eguaras, Nano Mesa (Adrián González min 79), Iván Azón (Álvaro min 70) y Francho.

Gol: 0-1 m.82: Álvaro Giménez.

Árbitro: Trujillo Suárez (Tenerife). Amonestó por el conjunto local a Zabaco (min 5) y Mumo (min 93) y por el visitante a Lluís López (min 65), Álvaro Giménez (min 82).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Smartbank celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9671 espectadores.