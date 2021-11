Luis de la Fuente da este viernes al mediodía, a la misma hora que la absoluta de Luis Enrique, la lista de convocados para los dos próximos partidos de España, líder del indiscutible del Grupo C de clasificación para la fase final del Europeo que se disputa en 2023 en Georgia y Rumanía con cuatro victorias en otros tantos partidos. Alejandro Francés, titular en los cuatro partidos de esta fase de clasificación, es más que fijo, mientras que Francho Serrano ha ido a las dos convocatorias, las de septiembre y las de octubre, si bien en esta última una lesión en el sóleo derecho le apartó de poder jugar ante Irlanda y Eslovaquia tras acudir a la concentración en Las Rozas.

Lo normal es que Francho también esté en esa convocatoria y se da por seguro, ya que se ha recuperado bien de la lesión y ha sido titular en los últimos partidos con el Zaragoza, mientras que Iván Azón, que estuvo en la convocatoria de septiembre, pero no en la de octubre tiene muy pocas opciones de ir al no estar jugando con continuidad en el equipo zaragocista, mientras que aún menos tiene Borja Sainz, que ha estado en las prelistas en las últimas ocasiones, pero que no tiene apenas minutos para JIM.

La citación de Francés y Francho para los partidos en Malta el 12 de noviembre (20.45 horas) y en Rusia el 16 (18.00 h.) les impedirá jugar ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria el sábado 13, aunque sí podrán estar este próximo domingo ante el Sporting porque la concentración da comienzo el lunes en Las Rozas.

Mientras, Thomas Christiansen también va a facilitar en las próximas horas la convocatoria de Panamá para los partidos en Honduras el 13 de noviembre y frente a El Salvador el 17 y César Yanis en principio estará entre los citados, ya que es un fijo para el técnico, si bien no lo hace como titular en el combinado centroamericano. En el Zaragoza, el extremo panameño apenas ha tenido minutos y se perdería el duelo ante Las Palmas, aunque no tendría problemas en llegar a tiempo para la visita del Leganés a La Romareda al ser el lunes 22.