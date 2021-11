El Real Zaragoza cumplió en Burgos con la obligación inexcusable de ganar tras 9 citas seguidas acumulando empates y ahora el siguiente reto es lograrlo en casa, ante el Sporting este domingo (16.00 horas) y donde en siete partidos no ha sido capaz de darle una alegría a la grada, con seis tablas y una derrota. “Esperamos que sea un punto de inflexión el triunfo en Burgos y tenemos la deuda con La Romareda, a la afición estamos deseando darle una alegría grande”, señala Juan Ignacio Martínez, liberado emocionalmente tras lo vivido en El Plantío y que usa de manera casi insistente ese punto de inflexión como un deseo que si se repite muchas veces se va a cumplir. “Es que ahora serían buenísimos esos tres puntazos con el Sporting, porque que daríamos un salto cuantitativo en la clasificación y esa suma de empates anterior será reconocible porque son puntos que te dejan más lejos de la zona en que estamos”.

“Ya tengo una experiencia adquirida y eso en las victorias y en las derrotas me hace ser la misma persona, con el mismo talante, sin exteriorizarlo"

La zona en la que está el Zaragoza es la de abajo, con solo dos de renta con el descenso y lejos de la pomada del ascenso de la que hablaba Torrecilla al acabar el verano. Por eso, urge ganar, aprovechar el empujón anímico en El Plantío, porque “el jugador a nivel mental libera eso, eran muchos los empates y la carga piscológica se te vuelve en contra. Toda esa adrenalina estaba ahí y emocionalmente se ha notado tras el triunfo”, reconce JIM, también liberado a nivel personal. “Ya tengo una experiencia adquirida y eso en las victorias y en las derrotas me hace ser la misma persona, con el mismo talante, sin exteriorizarlo. No puedo ocultarlo y tonto no soy, claro que estoy muy contento por ganar, pero sobre todo me alegré porque los jugadores estaban haciendo un esfuerzo y la valoración era el no ganar, aunque el no perder tenga su mérito, pero al estar en la parte baja no se traslada”.

Sin embargo, hay que darle continuidad a ese triunfo que el técnico reconoció que llegó “en el peor partido que hemos jugado” y eso pasa por vencer al Sporting en una Romareda que estalló en pitos contra la directiva tras el empate del Mirandés el pasado domingo, pero que en todo momento ha apoyado al equipo. “El Zaragoza no está siendo lógico, normalmente se hacen muchos puntos como local que como visitante y nosotros estamos ahora al revés. El fortín de La Romareda tenemos que trasladarlo a partir de este domingo. La afición desea ver ganar a su equipo y no lo hemos hecho y eso es un hándicap muy importante para los objetivos. No hay excusas”, deja claro el entrenador.

“El equipo tiene un talante, un ADN, pero cuando tú no puedes ganar de una manera tienes que buscar alternativas, lo que interesa es sumar de tres en tres y nuestra dinámica no nos estaba dando eso”.

El Zaragoza tampoco ha conseguido una victoria contundente, ya que sus dos triunfos, fuera de casa ambos, han llegado por la mínima, un 1-2 en Alcorcón y el 0-1 en Burgos, pero eso a JIM no le preocupa. "Yo me conformo con un 1-0, aunque suframos un poco, porque serían tres puntazos. El guion el Zaragoza sí se lo ha saltado a principio de temporada porque generaba muchísimo y los rivales achicaban agua. Esa trayectoria de empates te va atenazando y al equipo se le hacía cuesta arriba”, admite el entrenador, que reconoce también un cambio en el estilo, menos atractivo, con menos capacidad en la llegada y buscando la seguridad atrás y ser más eficaz aunque se generen menos ocasiones. “El equipo tiene un talante, un ADN, pero cuando tú no puedes ganar de una manera tienes que buscar alternativas, lo que interesa es sumar de tres en tres y nuestra dinámica no nos estaba dando eso”.

Sin especular

Espera un partido difícil ante el Sporting, que llega de capa caída, tras tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos después de un gran inicio de Liga, pero el enemigo es secundario. “Nosotros vamos a buscar al rival con una presión alta, pero el Sporting juega desde atrás, con una buena salida, con buenas bandas y un delantero que todo el mundo conoce (Djurdjevic). No podemos especular, con La Romareda y con ese plus emocional hay que ir a buscarles”, asegura.

“Lo que quiero es que el propio jugador sepa que puede salir en cualquier momento, que los titularísimos se lo ganan en los partidos. Que todo sea a servicio del Zaragoza. El 'yo' se aparta por el colectivo”

En Montilivi, en el tercer partido en la anterior semana de tres citas, el técnico hizo hasta ocho cambios en el once y ahora contra el Sporting se repite ese escenario, teniendo en cuenta que JIM está introduciendo variantes casi cada partido. “Habrá jugadores que a lo mejor necesitan ese descanso, la plantilla es muy amplia y tenemos a casi todos en disposición”, avisa, aunque en todo caso esas variaciones impiden una alineación de memoria, pero hacen más amplio el grupo. “Lo que quiero es que el propio jugador sepa que puede salir en cualquier momento que los titularísimos se lo ganan en los partidos y que después están el cansancio, la frescura, liberar las cargas… Que todo sea a servicio del Zaragoza. El 'yo' se aparta por el colectivo”.

Por último y en esa línea insistente del paso del cambio global del equipo, JIM también espera que lo sea para Álvaro Giménez, que encontró el gol en Burgos, lo mismo que para Nano Mesa, que lo hizo ante el Mirandés, señal de que los delanteros que han venido para eso cumplen con su cometido. “A Álvaro le di un abrazo, emocionalmente tiene su experiencia y no es tan efusivo como por ejemplo Nano. Es persona y está contento, porque saben que si no marcaban pues estaban expuestos a la crítica. Que sea ese punto de inflexión para todos, para el técnico principalmente, para los jugadores y para los que viven de cara al gol”, repite sin cesar. Este domingo ante el Sporting se verá si lo es.