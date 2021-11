El Real Zaragoza acabó en Burgos con una interminable racha de empates, hasta 9 para rozar el récord mundial del Racing de Avellaneda, que amenazó con adentrarle en una crisis absoluta de nefastas consecuencias para el equipo y para el propio Juan Ignacio Martínez. Lo hizo con una victoria en su peor partido del curso para liberar a un bloque que ya daba muchas muestras de estar atenazado y minado y que ahora quiere aprovechar el impulso anímico de ese triunfo para derribar otro muro que le tiene más que obsesionado, el de ganar por primera vez en La Romareda. Un Sporting de inicio fulgurante y venido a menos es el rival (16.00 horas. Vamos) para un Zaragoza que, si tira esa pared tras siete intentos sin lograrlo, dará un paso importante en su afianzamiento y pondrá más tierra de por medio con la zona de peligro.

El equipo, con números de 'playoff' a domicilio y de descenso en casa, necesita victorias, porque solo lleva dos, y las necesita al amparo de su gente, que ya estalló contra los dirigentes tras el empate sobre la bocina del Mirandés hace justo una semana. El triunfo en El Plantío ha tranquilizado ánimos, pero es fundamental que también se gane en una Romareda donde la afición está empujando a su equipo con toda la fe pese a que le está devolviendo muy poco. Debe ya darle a su gente un triunfo para llegar hasta 12 en las jornadas sin perder, una estadística reseñable, pero que tendría más brillo con más victorias en el camino. De este modo, ganar al Sporting dará más lustre a tantas tablas vividas y, además, supondrá que el Zaragoza iguale su segunda marca histórica de partidos seguidos sin perder, empatando con la 85-86 y a cinco de los 17 que logró Marcelino en la 08-09 en el último ascenso blanquillo.

Este Zaragoza que solo ha perdido dos partidos, que lleva más tiempo sin caer que ningún otro equipo de Segunda, necesita sumar de a tres para alejarse del peligro, para respirar con fuerza y demostrar que las palabras que dijo Torrecilla sobre estar en la pomada del ascenso no eran ninguna locura. Una vez roto el maleficio del empate, es el momento del despegue. Y esto, cuando la competición ya ha pasado su primer tercio, pasa por ser fuertes en casa.

Cambios en el once

En Burgos se estrenó Álvaro Giménez con un soberbio tanto y lo hizo Nano Mesa ante el Mirandés. Los delanteros ven puerta en este equipo con tan poquito gol y en el que la exuberancia en las llegadas ha dado paso por una apuesta más conservadora y a esperar que pasen pocas cosas, encajando lo menos posible (el Zaragoza es el menos goleado) para aprovechar la escasa pólvora que posee el equipo menos anotador. Esa diana de Álvaro le valdrá su regreso tras la presencia de Azón en Burgos para ver si sigue esa racha y habrá más cambios, aunque sin llegar a los 8 que hubo en Montilivi en el final de una semana como esta con tres partidos.

Ante el Sporting no se adivinan tantos, pero no serán pocos para continuar en esa línea del técnico de tener a la mayor parte de la plantilla enchufada y de no repetir once. Petrovic y Fran Gámez, tras su descanso en Burgos, parecen claros candidatos a volver y la duda está en el medio, donde Eguaras, Francho, el centrocampista con más piernas, y Adrián, pugnan por dos puestos, dado que Vada solo jugará unos minutos en su regreso tras su lesión en el aductor. En ataque, Nano Mesa parece fijo y quizá sea el momento en la banda de César Yanis, el único de los atacantes que no ha tenido ni una presencia en el once, o de Borja Sainz, con más opciones para el panameño. Tampoco es descartable el descanso para un Chavarría que ha perdido vuelo para que entre Nieto, pero no parece probable.

El Sporting llega con las bajas de Pablo Pérez, Guille Rosas y Aitor y ha perdido fuelle tras un inicio enorme, pero tiene calidad y velocidad arriba y sobre todo a un delantero diferencial, Djuka, al que Torrecilla llevó a Gijón, sin duda con mejor ojo que el que ha tenido por ahora en el club aragonés para los arietes. Es un rival peligroso para este Zaragoza obligado a derribar el muro casero.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Francho, Petrovic, Adrián; Nano Mesa, César Yanis y Alvaro Giménez

Sporting de Gijón: Mariño, Bogdan, Babin, Marc Valiente, Kravets; Gragera. Pedro Díaz; Gaspar, Fran Villalba, Puma Rodríguez y Djurdjevic.

Arbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: La Romareda.