Tanto tiempo sin lograr ganar en La Romareda casi obligaba a que la primera mención de Juan Ignacio Martínez fuera dirigida a la afición, que vio el estreno de las victorias en este curso: «Es un día muy feliz, era un partido que había que ganar sí o sí porque en noviembre aún no habíamos ganado aquí. Me voy contento por todos y sobre todo por la afición. El año pasado la puerta cerrada, ahora las abren y era siempre el casi y no le dábamos esa victoria. Que el zaragocismo la celebre», aseguró JIM, que no tardó en lanzar un mensaje de prudencia tras 12 jornadas sin perder y dos triunfos seguidos: «Como dije en Burgos la palabra en mayúsculas es humildad. Hay que ser muy humildes, ya que muchas veces no sabes donde te puedes pegar la gran piña».

Para el entrenador alicantino, la clave del triunfo estuvo en la interpretación de su equipo del partido, «y sobre todo por la competitividad. El Sporting es un enemigo muy difícil, que te somete, con la conexión Villaba-Djuka y las bandas y había que interpretar el partido, no equivocarnos en la presión y lo hicimos algunas veces. En la segunda parte corregimos cosas y llegó esa victoria», explicó JIM, que también reconoció que el Zaragoza había jugado bien y «se han visto jugadas de bella factura y eso es una satisfacción».

"Hemos dado pasitos, ya tenemos unos puntos para estar en la zona que queremos. Los rivales ya saben que somos un equipo muy difícil de batir"

Se le vio en su comparecencia con un semblante más sonriente, que en Burgos, algo que admitió, y también reconoció la mejoría de su equipo: «Hemos dado pasitos, ya tenemos unos puntos para estar en la zona que queremos, pero el fútbol hay que ganárselo día a día, aunque los rivales ya saben que somos un equipo muy difícil de batir», sentenció.

Hasta seis cambios hizo en el once después de ganar en El Plantío y «cuando vences normalmente no tocas apenas. Corro el riesgo de tocarlo, pero son solo dos días en medio y aquí todos se ganan la condición de titularísimos. Son todos importantes, no podemos bajar el pistón y esa competencia va a hacer grande nuestra temporada», argumentó un entrenador que no quiere comparar con lo vivido el curso pasado, donde al Zaragoza le costó mucho levantarse y solo lo hizo con su llegada; «Quiero vivir el presente. Hemos pasado una dinámica que no siendo mala no era buena al no ganar en casa y estábamos en el alambre. No comparo con la temporada pasada, que fue muy difícil, pero ahora es distinto y los objetivos nos los va a marcar nuestro rendimiento. Si ganamos muchos partidos, estaremos en la parte alta. Si no, estaremos sufriendo».

"Francés tiene la cabeza amueblada y juega con un grado de concentración muy alto, por eso es muy competitivo"

Solo Francés, de enorme partido de nuevo, tuvo su apartado individual en las palabras de JIM: «Tiene la cabeza amueblada y juega con un grado de concentración muy alto, por eso es muy competitivo. Las palabras sobran, que siga en ese camino para beneficio nuestro como equipo y club».