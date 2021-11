El vestuario tampoco escondió su felicidad por la segunda victoria consecutiva, porque «llevábamos una dinámica de empates que se puede tomar de una forma mala y nos hemos quitado el peso de encima en Burgos y en casa. La afición se merecía ese triunfo tras lo vivido ante el Mirandés. Espero que estén felices por esos tres puntos», dijo Nano Mesa, que marcó su segundo gol y tanto ante el Mirandés como este domingo contra el Sporting fue anulado en un primer momento: «En los dos me han levantado la bandera, pero el VAR está para eso. Te quedas ahí con el suspense y yo estoy rezando para que sea que sí. Estoy supercontento de ayudar al equipo».

El punta canario ha visto puerta ya en dos ocasiones, Álvaro la vio en Burgos y Narváez, ahora lesionado, también lleva dos dianas. «Dije ya que yo ni por un minuto iba a dudar de mis compañeros, del cuerpo técnico y aún menos de los delanteros que estamos aquí, porque tenemos gol todos. Las rachas vienen y van, a veces entran y otras no. Metió Álvaro y lo hemos hecho Borja y yo. Vamos a seguir sumando y esperemos que venga también pronto Narváez que nos ayuda mucho», reseñó.

Irá a Las Palmas

El punta tinerfeño será baja en Las Palmas tras ver la quinta amarilla y «es una pena, soy de la otra isla y es bonito jugar contra ellos, enfrentarme al eterno rival me motiva. Cuando quise quitar el pie no me dio tiempo y cometí falta, pero voy a ir con el equipo allí a ayudarles y porque estaré cerca de casa», aseguró.

También era un jugador feliz Borja Sainz, que vio puerta en La Romareda y anotó su segunda diana del curso. «El míster me ha dado la oportunidad y estoy trabajando bien, lo he demostrado y solo queda seguir trabajando. Es un gol que suponía ponernos por delante y me siento muy contento por lograrlo ante nuestra gente», dijo el extremo de Lejona, que tampoco vio dudas en el equipo: «Estábamos tranquilos al trabajar bien y se tenía que ver ese trabajo del día a día».