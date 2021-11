Las dos victorias consecutivas firmadas por el Real Zaragoza han instalado la tranquilidad en el seno del vestuario. La brecha abierta con las posiciones de descenso y la escalada hacia zonas más tranquilas del equipo aragonés lo coloca ante un escenario totalmente distinto al de hace apenas una semana, cuando visitaba Burgos en posiciones de descenso. Pero ni siquiera entonces la plantilla dejó de creer en que estaba en el camino correcto o, al menos, eso sostiene Carlos Nieto. “Habría sido lógico dudar después de tantos empates a pesar de que el equipo estaba convencido de hacer las cosas bien. Yo he visto un Zaragoza que siempre volvía a rehacerse y acudía con ambición al siguiente partido. Al final, en Burgos, a pesar de que no fue nuestro partido más brillante, el partido se decanta por una jugada y te da esa confianza para volver a la senda de las victorias. Se trata de competir, confiar en lo que haces y estar tranquilo cuando no salen los resultados”, indica el canterano.

Ahora toca dejar de mirar hacia abajo y elevar la mirada, aunque “sin perder de vista de dónde venimos”, expone Nieto. “Somos un equipo que, por la afición que tenemos y el objetivo que siempre nos ponemos, debemos ser ambiciosos pero con humildad para llegar lo más alto posible”, afirma el defensa, que tiene claro que un equipo con aspiraciones necesita de todos sus efectivos. “Un equipo que quiere pelear por todo y tiene ambición debe contar con más de once jugadores porque, si no, no va a ningún lado. Cada jugador que entra ha de hacerlo con la mayor motivación porque es muy importante para un equipo que quiere aspirar a todo”.

Más confianza

En su caso, a pesar de no ser habitual en las alineaciones, Nieto promete poner le las cosas difíciles a JIM. “Verte en el equipo y lograr una victoria tan importante como la del pasado domingo ante el Sporting siempre te da confianza. No estoy siendo titular, pero estoy para ayudar y trato de hacerlo lo mejor posible para no salir de ahí. Nos necesitamos todos para ser un equipo fuerte y estar arriba”, afirma el zaragozano, que afronta con optimismo la visita a Las Palmas, aunque admite que el cuadro canario será un escollo muy complicado. “Sus resultados están siendo buenos y siempre ha sido un campo difícil. El viaje es un hándicap pero vamos en buen momento y con fuerza para afrontar este partido. Las Palmas tiene jugadores peligrosos arriba y tendremos que estar fuertes atrás para que no nos desequilibren e intentar hacer daño nosotros, que también es posible” porque “la línea que llevamos es positiva y acumular partidos sin perder te hace ver que eres un equipo difícil de superar”.