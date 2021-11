Lo juega todo, nunca descansa. ¿Cómo se siente?

La verdad es que me encuentro bien. Cuidarte y la confianza del míster es importante para alcanzar un buen momento. Pero aquí sumamos todos.

Pero usted es el único que no ha rotado. ¿Jair es insustituible?

Nadie es insustituible. Todos tenemos nuestra calidad y, aunque es verdad que soy el que más está participando, trataré de estar al máximo nivel para ayudar al equipo. Al final, el fútbol da muchas vueltas y más en esta categoría tan larga. Ahora, por ejemplo, sale otro compañero en mi lugar, lo hace bien y se merece seguir y tú te quedas fuera. Así que hay que tratar de aprovechar la oportunidad y estar a un buen nivel. Esa es mi función.

¿Está en su mejor momento desde que llegó?

Probablemente sí. Más que nada, por la continuidad. La pasada temporada, las lesiones me hicieron perder ritmo, no hice bien la pretemporada y tampoco entré bien en el equipo. Era muy difícil.

¿Y de su carrera?

No sé si es el mejor momento de mi carrera, pero la verdad es que me estoy encontrando muy bien. Ojalá sea así el mayor tiempo posible.

¿Todo es cuestión de confianza?

Al final, la confianza es fundamental. Por mucho que estés bien físicamente, la cabeza es una de las partes fundamentales en el fútbol y, como no la tengas asentada y no disfrutes de la confianza del entrenador y de tus compañeros, no vas a estar bien.

¿Por qué cree que lo está jugando todo?

El míster tendrá sus razones para darme su confianza en la zona defensiva. Quizá es por veteranía o porque cree que estoy a buen nivel. Pero hay que seguir dando el callo al máximo porque si te descuidas todo cambia.

Claro que el riesgo de lesión también es mayor…

Obviamente, no pasa por la cabeza que te vas a lesionar, pero es un riesgo que siempre está ahí para el deportista. En cualquier entreno o partido puedes caer, pero espero y deseo que no suceda.

¿Cómo está el vestuario después de haberse reencontrado, al fin, con las victorias?

Quieras o no, es indudable que las victorias hacen que respires. Hemos cogido aire y ganado en tranquilidad, pero aún no hemos hecho nada. Queda muchísimo por delante y hay que seguir mejorando. Es verdad que ha sido un respiro y, personalmente, te quitas una pequeña losa de encima después de enlazar nueve empates seguidos. Seguimos creciendo.

¿Han hecho muchas terapias de grupo a lo largo de este largo periodo sin ganar?

Hasta el cuarto empate te dices ‘venga, a la quinta ganamos’, porque el equipo estaba haciendo las cosas bien y trabajando mucho, proponiendo, jugando bien y generando ocasiones, pero nuestra condena era que no éramos capaces de rematar. En ciertos momentos tratábamos de ser fuertes atrás pero nos acababan marcando y empatando otra vez. En cualquier caso, dentro de lo largo que se ha hecho, el equipo siempre ha intentado dar la cara con la esperanza de que lo íbamos a sacar y que saldría del bache provocado por tanto empate.

¿En algún momento pensaron que ese no era el camino?

Dudas siempre se generan cuando acumulas tanto empate, pero no entre compañeros ni con el cuerpo técnico. Era cuestión de acierto y, en cuanto hemos conseguido acertar y cerrar la portería, han llegado las victorias.

¿Tienen la sensación de que lo peor ha pasado?

Ha pasado una parte complicada, pero no sé si lo peor porque esto es muy largo y da muchas vueltas. Quizá vuelva una dinámica peor que aquellos continuos empates, pero esperamos seguir con la flecha hacia arriba.

Usted llegó a un Zaragoza ganador y, sin embargo, el equipo no logra salir de abajo. ¿Cómo lleva eso?

Al principio no es agradable. Vienes a un Zaragoza ganador, que lo sigue siendo a pesar de la situación de la pasada temporada, pero al final esto es fútbol y hay momentos con buena dinámica en los que te sale todo y otros en los que, como desde mi llegada, las cosas se complican. Ahora estamos en una dinámica algo más positiva y cómoda.

¿Cuál es el objetivo?

Como deportistas, somos competitivos y tratamos de estar, ya le digo, lo más arriba posible. Al final, esto es fútbol y se trata de ganar.

¿Cómo es jugar con público en La Romareda?

Increíble. Siempre hemos notado el apoyo de la gente a pesar de tanto empate. No han decaído y han estado apoyando sin parar. Se disfruta mucho del fútbol así. Al fin pudimos brindarles la victoria que tanto se merecían y creo que la gente se quedó muy contenta con nosotros. Ojalá sigamos dándoles alegrías.

¿Qué le dicen por la calle?

Sobre todo, que hay que subir ya. La gente está deseando llegar a Primera después de tantos años y quitarse esa losa provocada por una estancia tan larga en Segunda. Nosotros vamos a intentar darles esa gran alegría que tanto se merece el zaragocismo.

El Zaragoza es, junto al líder, el equipo menos goleado de la categoría. ¿Qué le dice el dato?

Pues que estamos haciendo un buen trabajo defensivo todo el bloque, no solo los defensas y el portero. Es una tarea de todos que se potencia cada día. Es verdad que ofensivamente nos está costando más y, al menos, tratamos de estar seguros y fuertes atrás para estar lo más arriba posible.

Hábleme de Francés.

Es un gran jugador con muchísima personalidad y un ímpetu que le hace ser un ganador. Me gusta muchísimo como futbolista. Es impresionante y, con la edad que tiene, aún tiene margen de mejora para seguir aprendiendo. Estoy muy contento por él y trataré de aportar mi granito de arena y ayudarle para que siga lo más centrado posible. Porque esto es largo y da muchas vueltas, pero está claro que tiene un gran futuro por delante.

El que está inédito es Clemente, en parte, por culpa suya.

Está atravesando una situación bastante difícil porque no ha tenido todavía la oportunidad de demostrar lo buen jugador que es. Entreno con él, le vi jugar en el Logroñés y me parece un grandísimo futbolista. Por ahora no está teniendo esa oportunidad pero la tendrá y yo me alegraré porque, además, es un gran chaval.

Le quedan ocho partidos para renovar automáticamente por una temporada más. ¿Qué supondría para usted?

Es una tranquilidad porque además de futbolistas somos personas y miro mucho por mi familia. Y si tienes un contrato detrás estás más tranquilo. Me queda seguir trabajando con el deseo de que el club esté contento conmigo. Yo lo estoy.

¿Cómo se plantea el futuro?

Me gusta ir poco a poco y centrarme en lo que tengo firmado. Si luego el club considera una ampliación, bien y, si no, tú tienes que mirar por tu familia. Estaría encantado de quedarme más tiempo aquí porque estoy muy a gusto en Zaragoza y mi familia se ha adaptado genial. Digamos que está todo a favor.

¿Qué le ha dado el Zaragoza?

Me ha dado mucha tranquilidad en el aspecto familiar. En el deportivo, es verdad que pasamos por mucha presión la pasada temporada por la situación del equipo, pero debes aprender a convivir con ello. Y, ahora, seguro que vamos a mejorar.