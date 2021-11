Seis goles y cinco asistencias suma en esta temporada Jesé Rodríguez (Las Palmas, 26-2-1993) con la Unión Deportiva, un futbolista fundamental en el bloque canario, de la mano de Pepe Mel y aprovechando el tren que le brindó el año pasado el conjunto insular, cuando estaba en el paro, entrenando en el Lomo Blanco, el equipo de sus inicios en busca de una oportunidad tras rescindir después de una infructuosa etapa en el París Saint Germain. La segunda vuelta del curso pasado, con 16 partidos y dos goles, ya demostró que estaba en el camino y ahora, con un talento descomunal que siempre ha tenido, está siendo determinante en el cuadro canario, con 14 partidos jugados y 12 de ellos como titular, y es la gran amenaza junto a Jonathan Viera en el partido de este sábado para el Real Zaragoza. El ‘Bichito’, a sus 28 años, ya no está tan lejos de ser el que quiso ser.

"La verdad es que vuelvo a sentirme futbolista. Llegué buscando estabilidad emocional y es la que tengo ahora. Cuando un futbolista está estable, va a sacar lo mejor que tiene dentro"

"La verdad es que vuelvo a sentirme futbolista. Llegué buscando estabilidad emocional y es la que tengo ahora. Cuando un futbolista está estable, va a sacar lo mejor que tiene dentro y es lo que me está pasando", aseguró en Vamos este jueves, dejando claro también el papel clave de Pepe Mel en ese proceso. "Me ha dado una confianza tremenda y es un entrenador que tiene una experiencia grandísima. En el trato personal marca las diferencias con respecto a los demás", añadió el delantero, que firmó en enero pasado hasta junio y que después renovó por una temporada más, la actual, para ser uno de los salarios más altos del club canario, más de un millón de euros, la ficha más alta de Las Palmas junto a la de Viera, salarios que por cierto no están al alcance del Zaragoza, que tiene 5,7 de límite por los 11,9 que dispone la entidad amarilla

Jesé, jugando como referencia, el puesto que más le gusta y sin sufrir los rigores defensivos de la banda, ha anotado en las victorias frente al Huesca, el Cartagena, la Real Sociedad B y el Fuenlabrada, en esta por partida doble, mientras que su otra diana, ante el Valladolid, supuso un punto. Todas conseguidas con ese pierna derecha donde tiene un cañón y que completa con cinco asistencias, para ser el mejor de la categoría en esa faceta junto a Sadiq (Almería) y Borja Sánchez (Oviedo), además del máximo anotador de su equipo.

El delantero canario, que jugó en la AD Huracán antes de marcharse en 2007 a la cantera del Madrid, apuntó muy alto, el que más en una generación en el Real Madrid en la que estaban Lucas Vázquez, Casemiro o Morata. En diciembre de 2011 y con solo 18 años ya debutó en el conjunto blanco, fue campeón de la Eurocopa sub-19 con España, y máximo goleador del torneo, y su llegada al primer equipo le llevó al apodo del 'Bichito', por el parecido de su fútbol con el de Ronaldo, el 'Bicho' entonces del Madrid.

Sueños de Balón de Oro

Su trayectoria parecía imparable y su presencia en el Madrid ganaba fuerza, con hasta 31 partidos oficiales y 8 goles en la 13-14. Dejó caer que soñaba con "ganar el Balón de Oro en cuatro años", pero entonces, en marzo de 2014, se rompió el cruzado ante el Schalke en la Champions tras una dura entrada de Kolasinac. Ocho meses de baja estuvo el jugador, que ya no fue el mismo, mientras su vida cada vez miraba menos al fútbol, con el estreno musical de Jay M, su nombre artístico, su alter ego, en el reguetón. Mientras, acumulaba conquistas e hijos, que ya son cinco en la actualidad con tres mujeres distintas, aunque ahora ha alcanzado la estabilidad, no exenta de cientos de rumores sobre sus desavenencias y sus problemas, con la más mediática de todas, Aurah Ruiz.

El PSG lo firmó por 25 millones y un contrato de 420.000 euros netos al mes en 2016, pero su paso por el equipo francés fue un desastre, con cuatro cesiones (Las Palmas, Betis, Stoke City y Sporting de Portugal) y solo ocho goles antes de que el club galo se hartara en diciembre pasado de él y rescindiera su contrato, que duraba hasta junio. El anuncio de su despido coincidió con su aparición telefónica en un 'reality', 'La casa fuerte', en el que participaba su pareja, probablemente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del club, que ya había perdido toda la esperanza con la excéntrica vida del jugador canario.

"Jugar aquí me ha venido fantástico, porque supone rodearte de un equipo que conozco tan bien. Y por supuesto la estabilidad de la familia, tener a mi pareja cerca, a mis hijos, ayuda bastante"

Sin embargo, todo ha cambiado en Las Palmas. O al menos ha empezado a cambiar. “Jugar aquí me ha venido fantástico, porque supone rodearte de un equipo que conozco tan bien, con el apoyo de toda la gente que está metida en el club, tanto el presidente como mis compañeros, el entrenador, los trabajadores. Y por supuesto la estabilidad de la familia, tener a mi pareja cerca, a mis hijos, ayuda bastante", concluyó el ‘Bichito’, que sueña con el ascenso con la Unión Deportiva Las Palmas y con volver a ser el que un día apuntó. O al menos acercarse a él. De hecho, ese ascenso es el puente para que siga en el equipo canario la próxima temporada, porque en su mejoría su siguiente reto es volver a estar con los mejores.