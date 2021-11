Ander Herrera acudió este viernes a la presentación del libro de su compañero en la cantera zaragocista Álex Sánchez, 'La vida al alcance de la mano', en la sede central de la Caja Rural de Aragón, del que ha escrito el prólogo y después habló del Real Zaragoza, eludiendo cualquier declaración para, según asegura, no hacerse pesado en ese asunto de su entrada en el capital social de la entidad, una operación junto a César Sánchez aportando unos 3 millones que se ha enfriado mucho, casi por completo, por la falta de acuerdo para ese acceso con los actuales rectores de la SAD y en particular con Fernando Sainz de Varanda, consejero delegado y que representa a la mayoría accionarial. El centrocampista del París Saint Germain, eso sí, dio una visión optimista de la temporada, viendo al equipo en zonas más altas de las que ha transitado.

“Suelo ser muy prudente con el tema de los objetivos, pero veo que el equipo mínimo tiene plantilla para estar en la mitad de la tabla tranquilo y pequeños detalles le van a permitir aspirar si puede aspirar a playoff. Marcarlo como objetivo creo que no es justo cuando no se tiene un presupuesto para ello”, aseguró Ander, haciendo alusión al decimoséptimo límite salarial que tiene la entidad.

El plus de la afición

El Zaragoza, su Zaragoza, el que le hizo crecer como futbolista desde la cantera, desde alevines, y al que sigue como un aficionado más, empezó el curso con dudas y los 9 empates trajeron un amago de crisis solventado con las dos últimas victorias. “Estaba siendo mucho más optimista de lo que mi entorno era, de esos 9 empates mereció ganar unos seis partidos y creo en la justicia del fútbol, que te da lo que te mereces. Contra el Sporting ya se vio un gran equipo después de tener un poco de suerte en Burgos. El equipo hizo cosas muy buenas muchas jornadas y sacó poco rédito”, sentenció, dejando claro ese optimismo, que no debe confundirse con la euforia. “Veo una plantilla larga y compensada y en todas las posiciones hay dos jugadores que optan a la titularidad. En el fútbol del pesimismo a la euforia se pasa muy rápido, y no solo en Zaragoza, pero lo que es indudable es que la gente te da un plus, La Romareda tiene algo especial y los rivales lo padecen”.

A esa confianza de Ander también ayuda, y mucho, el nivel mostrado por Francés y Francho, canteranos como él y en los que ve nivel para llegar muy alto. Del central, en el punto de mira de media élite española y de otros clubs, en especial del Sevilla, dijo que tiene “nivel para Primera seguro, pero quiero ser prudente. Los futbolistas a mí me gustan que sean regulares, que mantengan el nivel alto durante muchas jornadas. Francés lo tiene todo para, desgraciadamente, no ser una leyenda del Zaragoza por la situación del club, pero sí para llegar a Primera. Llegar al más alto nivel va a depender de él, de su trabajo y de su constancia, porque cualidades las tiene todas”, afirmó, recordando que también le veía esa condiciones a Pombo, que al final no ha podido asentarse en la élite y elogiando después a Francho Serrano: “Es un futbolista de club, muy fiable, hace kilómetros, ataca y defiende. Me hace una ilusión tremenda verlos a los dos”.

Francés puede estar apurando sus últimos meses en el club porque apunta a un traspaso en este enero o al final de la temporada, algo que Ander vivió en el 2011, cuando la SAD estaba controlada por Agapito Iglesias. “La cantera ha sustentado al club en los últimos años. Cani, después yo y más últimamente no han parado las ventas y no se ha podido mantener a los jugadores de la cantera, el club quedó como un solar y culpar a los actuales propietarios de las ventas me parece injusto, es por una situación económica que se han encontrado”.

El futbolista también tuvo palabras para Álex Sánchez, con el que se conoce desde niños, desde que ambos estudiaban en Jesuitas y con el que coincidió de lleno en la cantera zaragocista, llegando a ser campeones de España cadetes en 2005 y debutando en Primera casi a la vez, unos meses antes el ahora jugador del PSG, que lo hizo en febrero de 2009 y en noviembre de ese año le llegó el turno a Álex Sánchez, al que no tener una mano no le ha impedido llevar una carrera prolífica como delantero, en el Zaragoza, en el Tudelano, en el Teruel o el Sydney Olympic australiano para militar ahora en el Ejea.

“Estoy muy feliz por él y me alegro mucho, aunque fue una responsabilidad cuando me pidió escribir el prólogo. Desde el 'cole' estábamos juntos y para mí es un ejemplo de superación. Todos los niños que nazcan con algún tipo de problema o dificultad tienen en él un espejo magnífico”, dijo Ander, que participó en una presentación con el patrocinio de la Fundación Caja Rural en la que estuvieron más de un centenar de personas, con sus compañeros del Ejea al completo, con el entrenador, Ricardo López, y también el psicológo Luis Cantarero, Pedro Herrera, el exdirector de la cantera zaragocista José Ignacio Soler o Fran García, director deportivo del Teruel.