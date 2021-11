Por lesiones, por convocatorias internacionales, por bajas formas, por pequeños percances, por dudas, por insatisfacción, porque ha estado buscando y no acababa encontrando, porque pocos han dejado rotundamente clara su condición de titulares, por hache o por be, Juan Ignacio Martínez todavía no ha repetido once inicial esta temporada tras 15 jornadas de Liga. Después de un periodo largo e intranquilo en el que el equipo no dio consigo mismo y vivió con medio cuerpo zambullido en una eterna sucesión de empates que lo anclaron al fondo de la tabla, el Real Zaragoza se redescubrió en su mejor versión frente al Sporting, partido sólido y convincente como fueron aquellos de Fuenlabrada o ante la Real Sociedad B pero con el añadido decisivo de la victoria.

Para la visita a Las Palmas, JIM no podrá contar ni con Francés ni con Francho, citados con la sub-21. Tampoco con Nano Mesa y Petrovic, sancionados por acumulación de amarillas, ni con Yanis, jugador más intrascendente y convocado con Panamá para la ventana de encuentros de selecciones. A pesar de su querencia por las rotaciones para extender la base útil de la plantilla, con el objetivo de aumentar la competencia del grupo y su amplitud de recursos, además de Cristian Álvarez, titular indiscutible bajo palos, el entrenador tiene a estas alturas otros jugadores esenciales: Jair, Gámez (que tiene la ventaja de la falta de rivalidad en el puesto por la lesión de Vigaray), Francés, Francho y Nano Mesa.

Estos tres últimos no estarán en el Estadio de Gran Canaria cuando, en este tramo del campeonato, son piezas claves para JIM. Francés siempre lo ha sido, salvo un pequeño momento puntual. Su competitividad y su rendimiento crecen conforme aumenta la exigencia del partido y de los rivales a los que se enfrenta y su jerarquía se ha disparado en el equipo y en la categoría. Francho por fin se ha ganado un puesto en el once: el Real Zaragoza gana ritmo con él y agradece su fútbol de ida y vuelta, su capacidad táctica, su despliegue y su conocimiento de los carriles interiores. Nano Mesa ha sumado dos goles en las tres últimas jornadas, saldando una cuenta pendiente que tenía consigo mismo y ha añadido el acierto en la definición a su verticalidad, capacidad de agitación, compromiso y carisma. El peso específico de Petrovic es, por ahora, menor que el de sus tres compañeros aunque claramente creciente después de aquel episodio de Alcorcón, donde no era ni la sombra física de su mejor versión. En Montilivi jugó a un nivel alto y ante el Sporting ancló bien su zona. En varios partidos ha mandando al banquillo a Eguaras, excelente en el inicio de la Liga y ahora más terrenal.

A Canarias, por lo tanto, va Juan Ignacio Martínez sin tres de sus piezas capitales, un trío decisivo en la resurrección de la semana pasada. Es la hora de los otros. De que esos otros demuestren, como han hecho algunos de ellos en las últimas semanas, que pueden dar el nivel que están ofreciendo Francés, Francho y Nano Mesa.