El Zaragoza busca este sábado (20.30 horas. Vamos) ante la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria, de infausto recuerdo en la promoción de 2015, pero también escenario de dos victorias en las dos últimas visitas, el difícil reto de despegar del todo tras dos triunfos consecutivos, en Burgos y contra el Sporting. Enlazar hasta tres, algo que el zaragocismo no ha visto desde antes de que la pandemia cambiara nuestras vidas, y hacerlo en un campo tan difícil, ante el mejor local de Segunda, es un objetivo casi hercúleo, mucho más con las bajas importantes (Francés, Francho, Petrovic o Nano Mesa), aunque la moral y la confianza tras la reciente reacción no tienen nada que ver con lo que el equipo mostró cuando la eterna espiral de empates empezó a bajar las prestaciones.

Pero esas nueve tablas seguidas lucen mucho más tras las dos últimas victorias y también implican que el equipo acumule un total de 12 jornadas sin perder. No cae desde el 30 de agosto, más tiempo que nadie en la categoría de plata y empatando el segundo mejor registro histórico de imbatibilidad del equipo, vivido en la 85-86. Si no pierde ante el conjunto de Pepe Mel ya le quedarán solo cuatro citas para igualar el récord del Zaragoza de Marcelino en la 08-09. El Zaragoza firmó ante el Sporting un encuentro notable, dejando claro que el reencuentro con el triunfo en El Plantío, en un choque donde el fútbol y la suerte le devolvieron parte de lo que le habían arrebatado antes, fue un punto de inflexión.

Confirmar que así fue exige mantener la senda en Las Palmas, donde se miden los dos equipos que menos pierden, con dos derrotas ambos, y donde un empate no sería un mal resultado por el tamaño del enemigo, aunque este Zaragoza que ha dejado su puerta a cero en un tercio de las jornadas y que a pesar de su escasa pólvora ha mejorado también en ataque, marcando en las seis últimas citas, sabe de sobra que los buenos momentos hay que exprimirlos y que ganar en Las Palmas supondría el espaldarazo definitivo, un golpe encima de la mesa repleto de confianza y moral para los de Juan Ignacio Martínez, que recupera para la cita a Juanjo Narváez, de pasado amarillo y que ha superado en tres semanas una rotura de fibras en el cuádriceps. Salvo sorpresa, no será titular, pero sí apunta a tener minutos.

No ha vivido demasiado mal el Zaragoza sin su mejor artillero del curso pasado y que en el actual lleva dos dianas, pero es indiscutible que Narváez eleva el nivel del equipo, aunque su forma de jugar también condiciona el estilo en ataque. JIM tiene, eso sí, bajas importantes. La de Francés, ante un equipo con jugadores como Jesé o Viera arriba, parece decisiva y no menos la de Francho, por su fútbol y sus piernas frescas en el medio, pero el calendario de Segunda no descansa cuando juegan las selecciones. Petrovic y Nano Mesa cumplen sanción y la movilidad y los desmarques del canario y, en menor medida, la jerarquía del serbio ahora que ya está en forma también se pueden echar en falta.

Hasta 5 cambios

Con las bajas, el retorno de Lluís López es fijo en el eje y también Eguaras y Zapater regresarán para acompañar a James, de buen partido ante el Sporting, con Vada recuperado de una lesión en el aductor ya la jornada pasada como opción menos probable. Arriba, Bermejo puede tener la enésima ocasión o JIM podría apostar por un doble lateral con Nieto y Chavarría en la banda izquierda, ya que Borja Sainz y Álvaro Mesa parecen tener la continuidad asegurada. Las Palmas sale en tromba en su estadio, con la presión alta y generando peligro sobre el rival, lo que le ha llevado a golpear casi siempre primero.

El Zaragoza ganó en Las Palmas 0-1 en la 19-20 y 0-2 la temporada pasada, en un triunfo que dejó la salvación pendiente ya solo del sello. Se le da bien un campo donde nadie ha ganado en este curso. Seis victorias y dos empates, 20 puntos de 24 posibles, hablan de la dificultad del asalto de ese escenario, por mucho que Las Palmas tenga también una colección de bajas, hasta ocho (Pejiño, Pinchi, Mfulu, Peñaranda, Coco, Curbelo, Moleiro y Sergio Ruiz, este último tras conocerse su problema de salud mental). Eso sí, Pepe Mel recupera a Lemos y sobre todo a Jonathan Viera, clave en su engranaje ofensivo y que apunta a volver al once por mucho que el técnico jugara al despiste.

También es fundamental Jesé, que ya comienza a ser el que fue y cuyo talento está muy por encima de la media de la categoría. Y no tendrá a Francés para frenarlo como hizo con el sportingusita Djuka hace solo una semana. Mel, con 58 años, es solo uno mayor que JIM y ambos acumulan bastantes horas de vuelo en los banquillos, muchas de ellas en la élite. Ahora se encuentran en Segunda, aunque Las Palmas, cuarto clasificado, mira a los ojos al retorno a la élite, un sueño para este Zaragoza que aspira a acumular más balas en su recuperación con un triunfo que supondría un brutal paso adelante en ese despegue buscado y que dejaría bien claro que está legitimado para aspirar a todo.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Raúl Navas, Álex Suárez, Sergi Cardona; Clemente, Fabio, Loiodice, Kirian; Jonathan Viera, Jesé.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Nieto; Eguaras, Zapater, James; Chavarría, Borja Sainz y Alvaro Giménez.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.30. TV: Vamos