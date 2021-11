El dato es demoledor. En las 11 primeras jornadas, JIM solo había hecho 21 cambios en el once entre una cita liguera y la siguiente, sin llegar a los dos de media. Sin embargo, en las cinco posteriores suma 27, con entre cinco y seis de media, una diferencia enorme que ha coincidido con el crecimiento del equipo en cuanto la interminable espiral de empates ha dejado paso a una racha de victorias con un pleno de nueve puntos. Pero, por encima de esa clara democratización en el reparto de minutos, se eleva la constatación de que el nivel del Zaragoza no se resiente con las novedades, que mantiene el pulso, un aspecto muy valioso y que entre otras cosas evidencia tanto competitividad como compromiso en el grupo, dos buenos puntos de partida para cualquier meta.

Muchos éxitos en el fútbol se han construido alrededor de un once que sale de carrerilla. Esa virtud es mayor cuando la diferencia entre los titulares y los suplentes es notoria, pero en un grupo tan igualado como el que tiene el Zaragoza, con la ausencia de futbolistas diferenciales, salvo el meta Cristian y, por el nivel mostrado, Francés o Jair en el eje, esa capacidad de extensión de la competencia es un arma de indiscutible valor. El equipo tiene muchas variantes, aunque le falten referencias de peso, y JIM lo aprovecha.

En Las Palmas, el Zaragoza se presentó con 5 novedades y con 4 ausencias notorias, las de Francho y Francés, ambos indiscutibles, sobre todo el defensa, aunque el centrocampista había elevado sus prestaciones, la de Nano Mesa, al que JIM le había dado el rol de titular de forma merecida, y la de Petrovic, de crecida en su nivel físico y de rendimiento.

Cumplió Lluís López atrás, algo que acostumbra a hacer , volvieron con fuerza Eguaras y Zapater, fijos no hace mucho, y Bermejo soltó su mejor partido de la temporada. El bloque, con Vada y Narváez, dos de sus futbolistas de más calidad, recuperados de sus lesiones y que salieron tras el descanso, no notó las ausencias. Al revés, dio una gran versión.

El proceso de democratización global se inició en el duelo ante el Girona, donde las rotaciones y el tercer esfuerzo esa semana llevaron a 8 cambios, todo un récord. Entraron Lluís López, Petrovic, Francho, Adrián, Bermejo, Azón, Nano Mesa y Chavarría. Desde entonces, hubo tres novedades ante el Mirandés, cinco en Burgos para volver a las victorias y seis ante el Sporting. En las últimas semanas, el irregular James ha tenido sitio, también Adrián, definido suplente por ahora, creció Petrovic, ha entrado y ha salido Bermejo, igual que Azón, ahora a la sombra de Álvaro, Nieto ha mejorado...

Solo Ros sin jugar

Todos suman. De hecho, solo Jair ha jugado siempre de titular en 16 jornadas y Cristian lo hizo siempre que estuvo disponible, ya que en Pucela jugó Ratón. Gámez, Chavarría y Eguaras, con 13 presencias en el once, les siguen a los dos intocables. En Las Palmas debutó Clemente y, de los disponibles, sin contar a Vigaray y a Lasure, de baja ambos, solo queda Javi Ros sin jugar, aunque ya se le avisó de que no lo iba a tener fácil. El navarro, Clemente y Yanis, de ida y vuelta con Panamá, son los tres que no probaron la titularidad.