El Real Zaragoza, el equipo casi invencible que no pierde desde la tercera cita liguera, con 13 jornadas de por medio y tres victorias consecutivas en las tres últimos encuentros, se ha ganado el derecho a soñar después de que sonaran algunas alarmas tras nueve tablas consecutivas que trajeron dudas y desconfianza, pero no hicieron perder la fe a un grupo que encontró con fortuna el camino del vencedor en Burgos, y que no lo suelta desde entonces, con un buen triunfo ante el Sporting y un notable encuentro en Las Palmas para vencer donde nadie lo había logrado y ante el que era el mejor local de la Liga.

Ha marcado en los 7 últimos partidos 10 goles y es la segunda mejor defensa. Es el tercer mejor visitante, el equipo que menos pierde a domicilio y en global

Juan Ignacio Martínez, que vivió hace unas semanas sus primeras curvas en el banquillo zaragocista, pero clave en todo caso en la gestión, en la competitividad y en la convicción del grupo, llamó a la prudencia y a la humildad tras ese triunfo en Las Palmas, pero es oficial que el estado de optimismo se ha instaurado en este Zaragoza que crece sin cesar, que mejora en la faceta donde más sufría, en el gol, y que ahora es más eficaz globalmente y aún más incisivo a domicilio, donde suma 13 puntos para ser el tercer mejor viajero de Segunda, con tres triunfos (Las Palmas, Burgos y Alcorcón), cuatro empates y solo una derrota, la de su primera salida, en Valladolid. Son números de ascenso como viajero, por lo que a poco que mejore en casa, donde abrió la lata de las victorias ante el Sporting tras siete citas de larga travesía que le estuvieron a punto de suponer un récord histórico en solitario, la licencia para soñar no solo con la pomada de la que hablaba Torrecilla, sino con algo más, tendrá una base muy sólida.

De momento, el Zaragoza ha huido de las dudas y de la zona baja de la tabla con esos tres triunfos ligueros consecutivos, algo que no lograba desde enero de 2020, cuando con Víctor superó de forma consecutiva a Sporting, Las Palmas y Numancia, además de dos victorias en Copa de por medio. JIM no sabía lo que era enlazar tres triunfos y ya ha roto esa barrera que tiene en los seis de Natxo González en la 17-18 el siguiente listón de envergadura.

Los 17 de Marcelino

El Zaragoza, además, suma 13 jornadas sin perder, con cuatro victorias y nueve empates. Aún quedan cuatro más para alcanzar los 17 con Marcelino en la 08-09 (12 triunfos y 5 tablas) para sellar el ascenso en ese curso, pero lo cierto es que el equipo de JIM no ha tenido ningún partido de una manifiesta inferioridad sobre un rival y en todos, hasta en los dos que perdió, en Pucela y ante el Cartagena en casa, tuvo opciones de sumar o de ganar. Eso sí, le resta por medirse al Almería y al Eibar, los bloques más potentes por ahora y que sobre todo en el caso de los andaluces están logrando un colchón en la lucha por el ascenso directo que empieza a ser significativo.

En todo caso, tanto eibarreses como indálicos, los dos primeros clasificados, han perdido tres partidos, uno más que los de JIM, que son los que menos caen y, por supuesto, los que más tiempo y de largo llevan sin hacerlo, desde aquel 30 de agosto, aún con los rigores del verano y donde el Cartagena se llevó de forma injusta el botín de La Romareda. Además, el Zaragoza también es el que menos derrotas ha vivido a domicilio, con la mencionada en la segunda jornada ante el Valladolid de Pacheta, otro equipo que en los últimos partidos ha puesto velocidad de crucero a su trayectoria.

En Canarias, en un partido con muchos encuentros dentro y jugado en un intercambio de golpes que en teoría beneficiaba al bloque con más pegada, en este caso a Las Palmas, el Zaragoza marcó por primera vez tres dianas en esta temporada, dos de ellas en jugada y una, el primer gol de Álvaro, en un saque de esquina con posterior remate de Narváez. El caso es que el equipo que adolecía de falta de pegada lleva marcando en las siete últimas jornadas, con 10 dianas y sin faltar a esa cita ante Málaga, Ponferradina, Girona, Mirandés y Burgos, con un gol en cada encuentro, el doblete contra el Sporting y las tres dianas en la isla.

El gol mejora

Así, el Zaragoza ya no encabeza el ranking negativo ante el gol, ya no es el equipo que menos marca, dudoso honor que tuvo durante muchas semanas, aunque las 15 dianas en global en 16 citas aún exigen una mejoría que, viendo las últimas jornadas, se va a dar. De momento, hasta cuatro equipos, Fuenlabrada (12), Alcorcón (13), Burgos (14) y Málaga (14), aunque el equipo costasoleño cierra este lunes la jornada, llevan menos dianas que los zaragocistas, que eso sí son el segundo equipo menos goleado tras el líder Almería.

En Las Palmas encajó el conjunto de JIM dos dianas, la segunda ocasión en este curso tras hacerlo por primera vez en Zorrilla, pero pese a ese registro aún está el Zaragoza como la segunda mejor defensa, con solo 13 dianas encajadas en 16 citas (el Almería lleva 11), un buen dato para un equipo que, salvo ante Las Palmas y el Sporting, nunca había pasado de una diana por partido y que se quedó sin marcar ante Ibiza, Valladolid, Cartagena, Oviedo y Huesca. En otros 5 choques dejó la portería a cero, algo que había logrado en los dos triunfos antes de acudir a Las Palmas, donde enfrente estaba el mejor ataque de la Liga, aun con las bajas que tenían. Son, pues, demasiados números y hasta más las sensaciones que invitan a ese estado de optimismo, a una clara licencia para soñar.