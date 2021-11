El Real Zaragoza se encuentra en plena remontada. El triunfo del equipo aragonés, el pasado sábado, en Las Palmas ha disparado la ilusión y la fe en una escuadra capaz de remontar un marcador adverso en un feudo que nadie había conquistado antes. Esa fortaleza anímica y capacidad de reacción evidencian la dosis de confianza adquirida por un Zaragoza que ya ha remontado dos marcadores adversos esta temporada aunque desde que lo hizo por primera vez (en Alcorcón hace más de dos meses) no había vuelto a repetirlo.

Relacionadas Con puño de hierro

Esas dos remontadas no son algo habitual para un Zaragoza que llevaba dos temporadas enteras sin conseguirlo. Levantar por completo un marcador adverso después de que el rival se adelantara venía siendo un escollo casi insalvable para una escuadra que, de hecho, no logró hacerlo en toda la pasada temporada, cuando encajar un gol antes casi era sinónimo de derrota. Pero la remontada tampoco fue habitual en la anterior campaña, la 2019-2020 con Víctor Fernández en el banquillo. Solo una vez, en Almendralejo (1-2), el Zaragoza se acabó imponiendo tras empezar perdiendo, si bien entonces, como desde que llegó JIM en el pasado ejercicio, el cuadro blanquillo cimentó su éxito , principalmente, en tomar ventaja antes que el adversario.

El precedente

La anterior ocasión en la que se dieron al menos dos remontadas en una misma campaña fue en la 2018-19, cuando el Zaragoza levantó hasta cinco marcadores adversos (1-3 en Tarragona ante el Nástic, 1-2 en Gijón, 2-1 en casa ante el Extremadura, 1-2 en Lugo y 4-2 en La Romareda contra el Sporting). Ahora, con 16 jornadas disputadas, ya van dos.

El Zaragoza ya remonta (permaneció sin hacerlo durante 439 días hasta que lo consiguió en el campo del Alcorcón) y no le remontan. Es muy difícil que JIM pierda una renta favorable cuando su equipo se adelanta. De hecho, aún no ha sucedido esta temporada. En este sentido, el conjunto aragonés ha marcado antes que su rival en tres partidos y solo ante el Mirandés (1-1) no logró la victoria (el equipo burgalés empató en el descuento). Burgos (0-1) y Sporting (2-0) claudicaron.

Especialmente destacable es la capacidad de JIM para retener un marcador a favor en La Romareda, donde el Zaragoza no ha sufrido remontada alguna desde que llegó el alicantino, hace algo menos de un año. En este periodo, el equipo se ha adelantado en 16 ocasiones con un balance de 13 victorias, un empate y solo dos derrotas, pero ambas se produjeron fuera de casa (3-2 en Vallecas y 2-1 en Palma de Mallorca la pasada campaña). En La Romareda, el Zaragoza de JIM nunca ha perdido si ha marcado antes que su oponente. Ni antes ni ahora. En casa, esta campaña ha derrotado a Sporting (2-0) y empatado con Mirandés (1-1) y la pasada venció a Lugo (1-0), Logroñés (2-0), Ponferradina (1-0), Tenerife (1-0), Mirandés (1-0), Almería (2-1) y Castellón (3-0). Como visitante, el entrenador alicantino ha empezado ganando ocho encuentros (cinco la pasada campaña y tres la actual) y el balance acumulado es de cinco victorias (1-2 en Málaga, 0-1 en Fuenlabrada y 0-2 en Las Palmas en la 2020-21 y 0-1 en Burgos y 2-3 en Las Palmas en el presente ejercicio), el empate en Girona (1-1) y las derrotas sufridas la pasada temporada en Vallecas y Mallorca.