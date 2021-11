Gaizka Larrazabal no podrá jugar en el partido ante el Real Zaragoza el domingo 28 en Lezama porque el club aragonés incluyó en su cesión al conjunto vasco la llamada cláusula del miedo y el Amorebieta no va a abonar la cantidad fijada pese a que el jugador está cuajando una gran temporada a las órdenes de Íñigo Vélez de Mendizábal, entrenador del conjunto vasco, ya que ha disputado 14 partidos, con 13 de ellos como titular y tres goles. El centrocampista bilbaíno está moviéndose como carrilero en el esquema del 'Amore', una posición nueva en su carrera pero en la que está haciendo una gran labor. Larra tiene contrato con el Zaragoza hasta 2023, por lo que cuando regrese aún le quedará un curso como zaragocista.

El Amorebieta no se plantea pagar esa cantidad, tampoco en la vuelta en La Romareda, y Larra ya sabe que no jugará en ambos partidos. Habitualmente, los clubs no abonan esa cláusula, que en otros antecedentes en el Zaragoza estaba en torno a 25.000 euros, salvo que sea un partido muy decisivo. El club blanquillo, con Lalo Arantegui como director deportivo, fijó por ejemplo esas cláusulas en las cesiones de Papu al Racing y de Lasure al Tenerife y al Leganés, mientras que no lo hizo en la de Pombo al Cádiz.

Ahora, con Torrecilla, esta es la primera cesión a un club de la misma categoría, ya que Vuckic se ha marchado al Rijeka croata y Baselga (Zamora), Bikoro (Hércules), Jannick Buyla (Nástic) y Marc Aguado (Andorra) lo hicieron a clubs de categoría inferior. Mientras, con el actual director deportivo las cesiones de Peybernes (Almería) y Álex Alegría (Mallorca) sí tuvieron esa cláusula y no pudieron jugar con el Zaragoza ante esos rivales en la temporada pasada, aunque el delantero extremeño fue baja en esa cita por ser contacto estrecho de covid. Mientras, este año están cedidos en el Zaragoza Nano Mesa y Álvaro, ambos desde el Cádiz, que está en Primera, lo mismo que Borja Sainz (Alavés), mientras que César Yánis ha llegado a préstamo del Club del Este panameño.