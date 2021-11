Adrián Hernández vivió el miércoles en La Vega el día con el que sueña cualquier futbolista amateur, ser el protagonista del partido más importante de la historia de su club y clasificar al equipo con sus goles para disputar la Copa del Rey. Pero la cosa no acaba ahí, sino que uno de sus goles ante el Injerto navarro fue una preciosa chilena que está dando la vuelta al mundo, acumulando miles de visualizaciones en las redes sociales.

El cuento de hadas se convierte en una rocambolesca historia con sabor agridulce cuando en la celebración de su golazo Adrián, fuera de sí de la emoción, se fue a celebrar el gol con sus amigos a la grada y eso le costó la segunda amarilla y, por consiguiente, la expulsión, por lo que el joven jugador no podrá disfrutar en el campo del partido contra todo un Valencia.

«Tengo sensaciones muy encontradas. Ese día no lo voy a olvidar nunca pero estoy triste por no poder jugar el partido de Copa», reconoce el propio Adrián. El jugador, de 21 años, afronta su segunda etapa en Utrillas tras formarse en las categorías inferiores del Teruel y llegar a debutar con este club en Tercera. Rememorando los días previos al partido, ya con la clasificación en el bolsillo, el goleador confiesa el sentir del vestuario antes del encuentro decisivo: «Intentábamos estar tranquilos, pero realmente estábamos todos muy nerviosos. Descansar el pasado fin de semana tuvo de positivo que puedes entrenar más y preparar mejor el encuentro, pero también te hace estar dándole más a la cabeza».

La chilena

«El descanso nos vino bien para refrescar las ideas y salimos con la idea de sentenciar el partido cuanto antes para sufrir lo menos posible», recuerda el futbolista. Y antes del cuarto de hora del segundo acto, llegó la jugada que Adrián no podrá olvidar en toda su vida. «Sacamos un córner, el balón sale rechazado hacia arriba y me supera, quedándome yo muy adelantado para rematar y de espaldas, así que solo se me ocurrió eso», explica. Pues «eso» fue el gol del que está hablando todo el mundo y el definitivo para lograr el pase del Utrillas a la fase final de la Copa del Rey por primera vez desde su fundación. «Son situaciones del fútbol que no se piensan, salen solas», analiza el héroe turolense. «Si lo hubiera pensado fríamente seguro que tomo otra decisión», añade risueño.

Adrián no recuerda prácticamente nada de lo que le dijeron sus compañeros en la celebración. «Entré en un estado como de shock, fuera de mí», señala. Y precisamente ese estado fue el que le hizo olvidar que llevaba una tarjeta amarilla y correr a fundirse en un abrazo con sus amigos. «Es un error mío, es algo que está en el reglamento y los árbitros lo hicieron bien. Debía haberme acordado de la amarilla pero en ese momento no sabía ni lo que hacía», reconoce un resignado futbolista.

Ahora solo queda la complicada opción de presentar un recurso de alegación a la Federación Española de Fútbol. «Tengo que hablar con el club, con el presidente y con el entrenador a ver qué podemos hacer», apunta el deportista. «No quiero hacerme ilusiones pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, me gustaría intentarlo», confiesa. A pesar de que, a priori, no vaya a poder jugar, nadie le podrá quitar a Adrián el recuerdo del día en el que su nombre y sus goles coparon todas las tertulias y los titulares de los medios deportivos.