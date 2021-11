Viene el Zaragoza de tres victorias seguidas, de 13 jornadas sin caer, y ya avista la promoción de ascenso a solo cuatro puntos, un cambio radical con lo que se vivía en aquella sucesión casi interminable de empates. Sin embargo, Juan Ignacio Martínez conserva la prudencia, porque “la Liga es muy larga y no podemos desviarnos del Leganés. Hace dos semanas todos estábamos con muchas dudas y ni antes éramos unos petardos ni ahora unos fenómenos, en el equilibrio está la virtud. Y siempre recalco la palabra humildad y el ir poco a poco”, aseguró el entrenador zaragocista, que se propuso desde el verano no mentar las palabras ascenso ni Primera y que lo lleva casi a rajatabla, aunque sepa que el Zaragoza solo puede mirar a ese retorno a su lugar natural, por mucho que los límites salariales digan otra cosa. “Es obvio que nuestra aspiración es estar en la parte alta, pero lo que no se puede hablar es en julio de estos objetivos ni en noviembre. Tenemos aún muchos puntos que conseguir. Está ahora a mano llegar a esa zona, pero aún nos cuesta. El Zaragoza tiene que aspirar siempre a lo máximo y siempre dije que el equipo era muy competitivo, pero no podemos vender humo”, recalcó.

Para esa aspiración y para sumar tres puntos más la siguiente estación es el Leganés, el lunes en La Romareda, y el Zaragoza llega henchido de moral tras esos tres triunfos (Burgos, Sporting y Las Palmas) que han dado otra vida al equipo. El cambio ha sido radical, sin duda. “Yo siempre me cuestiono todo, en Las Palmas soy honesto y en los primeros 15 minutos el rival nos pudo sentenciar. Me quedo con la reacción y las ocasiones que generamos. Ante el Sporting hicimos un partido muy bueno y en Burgos ganamos por el talento en ese gol en una contra. El Zaragoza ha encontrado ese punto de fortuna y de talento y te llevas los partidos, ojalá el lunes se repita pero sin tanto sufrimiento al inicio, porque ponerte en desventaja en esta categoría supone mucho”, pidió JIM.

"El aspecto colectivo es imprescindible, pero en momentos puntuales te la da la diferencia el punto individual del jugador. La competitividad, el no estar a expensas de uno, eso es lo que hace crecer al equipo”

Ese talento en ataque, esa mayor eficacia ante el gol, con siete jornadas seguidas marcando, se ha reflejado en los tantos de Álvaro Giménez, en las apariciones de Nano Mesa, en los detalles de Borja Sainz ante el Sporting y de Bermejo en Las Palmas… Los nombres se acumulan. “El aspecto colectivo es imprescindible, pero en momentos puntuales te la da la diferencia el punto individual del jugador. Lo bueno es que hay muchos futbolistas y la competitividad, el no estar a expensas de uno, eso es lo que hace crecer al equipo”, reflejó el míster alicantino, que espera dar continuidad a la primera victoria en casa lograda ante el Sporting, en una Romareda que ya ha cubierto el cupo de decepciones en este curso. “Hemos sacado más puntos como visitante y no es normal con el estadio que tenemos, con ese ambiente que hay. Vamos a ver si le damos una alegría a la afición, no mirar de romper rachas sino de seguir la dinámica”.

Sin la herida del curso pasado

Esa dinámica exige pues un cuarto triunfo consecutivo y no es fácil sumar una racha así. De hecho, el Zaragoza no lo hace desde la 17-18, con Natxo González como técnico, cuando llegaron hasta 6. “El estado emocional creo que lo sabemos gestionar y la experiencia tiene que enseñar a los más jóvenes. Hay que olvidarse, hemos hecho unas buenas últimas semanas pero queremos ganar y dar un salto de gigante por estar donde pretendemos”.

Para eso habrá que superar a un Leganés de gran plantilla y mal arranque, ya que está en zona de descenso pese a que su límite salarial es el tercero de la categoría, con 26 millones, casi cinco veces el del Zaragoza, que es de 5,7. “No ha tenido un buen inicio, pero tienen calidad y merecen más de los puntos que llevan. Segurísimo que nos van a poner en dificultades, pero para nosotros el partido es vital y queremos reafirmar los últimos resultados que llevamos”, insistió el técnico zaragocista, que da por cerrado el doloroso 0-5 de la temporada pasada en la última jornada, donde el Leganés pasó por encima de un Zaragoza ya salvado y el propio JIM pidió disculpas por el mal partido. “Estuve tres o cuatro días fastidiado, pero ahora no lo uso como motivación, son cosas diferentes. Más allá de la revancha es el interés por ganar, tienen una plantilla con muchos jugadores que van a volver a actuar y el orgullo y la cura de humildad están ahí, pero esto es otra Liga”.

Los internacionales y Chavarría

Recupera JIM a los internacionales, César Yanis, que regresa de jugar dos partidos con Panamá, y Francho Serrano y Francés, que han estado con la sub-21, donde el central jugó los dos choques (Malta y Rusia) tras sufrir un golpe en el primero y el centrocampista tuvo minutos en la derrota ante los rusos. “La llegada de los chicos ha sido muy buena, César viene de hacer un gran gol y de un buen partido después, con un estado emocional muy bueno y en el físico también. Los españoles están un poco fastidiados por la derrota. Hoy han hecho una parte alta del entrenamiento y mañana con normalidad”. En Las Palmas acabó lesionado Chavarría, pero las pruebas revelaron solo una contractura en el aductor derecho de la que evoluciona muy bien, por lo que podría estar a disposición del entrenador el lunes, aunque siempre con la prudencia que exige cualquier dolencia muscular. “Pep va entrando con el grupo y haciendo muchas cosas y si su evolución en los dos entrenamientos es buena será de la partida”.

Con cambios de nuevo

"No pretendo generar dudas, pero juego con parámetros y siempre explico por qué tomo una decisión. Regresan compañeros, otros lo hicieron bien y ahí va a estar la cualidad del míster para acertar en el once”

Con los internacionales, con el regreso de Nano Mesa y Petrovic tras cumplir sanción, con la progresión de Vada y Narváez tras ya tener minutos en Las Palmas y con el buen partido en la isla, el once de JIM tiene decisiones importantes que auguran cambios pese a venir de una victoria. “Nunca voy a ser justo, porque hay códigos no escritos de que con un once juegas y ganas y el futbolista sabe que va a jugar después. No pretendo generar dudas, pero me muevo con parámetros y siempre explico por qué tomo esa decisión. Regresan compañeros, otros lo hicieron bien y ahí va a estar la cualidad del míster para acertar”, reflejó, dejando claro que habrá novedades más allá de la baja de Fran Gámez, que llevará a Francés al lateral. En este sentido, Petrovic, Francho, Narváez o Vada pueden entrar en el equipo, lo mismo que Nieto en función de cómo esté Chavarría.