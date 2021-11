Nano Mesa es una especie de talismán para el Real Zaragoza, que no conoce la derrota cuando el canario ha sido titular, algo que ha sucedido en nueve ocasiones hasta ahora. El balance del equipo aragonés en estos choques es de dos victorias (0-1 en Burgos y 2-0 al Sporting) y siete empates (1-1 en Fuenlabrada, Lugo y Girona y en La Romareda contra Real Sociedad B y Mirandés y 0-0 en casa frente a Oviedo y Huesca). Hay otros futbolistas que, como él, se mantienen invictos con el Zaragoza, pero Mesa es el que lo hace con una mayor cantidad de partidos disputados.

El tinerfeño se ha convertido en indiscutible para Juan Ignacio Martínez, que lo tiene entre los pilares básicos del equipo. De hecho, siempre ha jugado cuando ha estado en condiciones físicas. Habitualmente lo ha hecho en la parte izquierda del ataque zaragocista aunque esporádicamente también ha actuado en la derecha e, incluso, en punta como referencia ofensiva, como sucedió ante el Huesca. Entonces, JIM apostó por Nano Mesa dejando fuera del equipo a delanteros centros específicos como Álvaro Giménez y Azón.

Y todo apunta a que el canario dispondrá este lunes de una nueva oportunidad para demostrar que su titularidad trae suerte a un Zaragoza que nunca ha perdido con él en el once. Además, Nano Mesa es el único jugador de la plantilla que ha marcado en los dos últimos partidos disputados en La Romareda, donde ha conseguido las dos dianas que ha materializado desde que llegó. Frente al Mirandés lo hizo en el primer minuto de partido, pero el equipo burgalés consiguió el empate en el descuento. Frente al Sporting, Nano Mesa fue el autor del segundo tanto (el primero lo había anotado Borja Sainz). En ambas ocasiones, los goles fueron inicialmente invalidados por un supuesto fuera de juego que, posteriormente, desmintió el VAR.

Nano Mesa se ha convertido, además, en uno de los efectivos favoritos de La Romareda, que, si bien acogió su fichaje con cierto escepticismo, ha caído rendida a sus pies. El derroche físico del canario, su entrega y pundonor han seducido a la afición, que, de momento, se muestra encantada con su llegada. También el futbolista, que esta misma semana aseguraba haber encontrado su «sitio» en el Zaragoza. «Llevo muchos años dando vueltas de un sitio para otro y creo que he encontrado mi sitio. En esta ciudad con este club y esta afición me he sentido muy valorado y el cariño que me están dando lo quiero devolver con trabajo y con goles». En eso está. De momento, trae suerte.