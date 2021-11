¿Cómo llega el Leganés al partido? Siguen abajo, en zona de descenso, tras la llegada de Nafti, aunque con dos empates y una victoria con él.

La situación en la tabla es esa, pero la dinámica ha cambiado. Desde la llegada del míster nuevo nuestro objetivo es una Liga de 29 partidos y en los tres que llevamos solo hemos encajado un gol y de un penalti que ni fue. Veníamos encajando mucho y hemos recuperado la solidez defensiva y con balón hemos mejorado. Las sensaciones son otras, muy diferentes.

Tercer límite salarial y una gran plantilla, pero un arranque terrible. ¿Por qué?

Cosas que pasan en el fútbol, los nombres no lo son todo, tiene que haber un equipo, una seña de identidad, un estilo donde el bloque se sienta cómodo. Y todas esas cosas no se han dado en este tramo. Por eso nuestra situación. La Segunda es muy larga y esto acaba en junio si llegas al playoff. Queda muchísimo y nosotros espero que la racha mala ya la hayamos pasado y ahora creo que vamos a mantener una regularidad, un equilibrio para ir sumando puntos y cada vez nos veamos más arriba.

Pero el tren del ascenso directo, que por plantilla y recursos es el que les corresponde, se ha alejado mucho, ¿no?

Es así. Muchísimo, para ser un objetivo más que difícil, cuando por nuestra realidad deberíamos pelearlo y no decir en noviembre que está casi imposible. No hemos hecho las cosas bien y hemos sufrido, pero ahora hemos cambiado el chip.

¿Qué tecla ha tocado Nafti con respecto a Garitano?

Para mí, muchas. Y no solo lo digo en mi caso que he pasado a jugar. Pero es que sabe llevar bien al grupo, tiene mucha hambre, la transmite y eso se nota. Tácticamente está muy bien formado y lee los partidos bien. Teníamos una plantilla para jugar de la manera en que lo estamos haciendo ahora y no como antes. Tenemos buenos jugadores para ser protagonistas y eso se está notando en los partidos y en las sensaciones.

Para cambio también el del Zaragoza

Llevaba muchos empates, pero eso quería decir que estaba siendo un equipo equilibrado y que nadie estaba siendo superior a ellos. Eso a la larga y si tienes ese pelín de fortuna te lleva a vivir más cerca de las victorias. Y cuando logras sumar esos dos o tres triunfos esos empates se notan más en la clasificación. Han sabido mantener la calma, no se han vuelto locos, sabiendo que las cosas las hacían bien y de ahí su buen momento.

¿Qué le gusta más del Zaragoza?

Como centrocampista, me fijo en los de mi posición y Eguaras le da mucha personalidad al equipo, además de equilibrio. Veo una plantilla compensada con gente joven y veterana y sobre todo hacen las cosas bien. Los he visto en varios partidos y veo un equipo con personalidad, que intenta jugar desde atrás y eso le ha dado resultados.

¿Lo ve como candidato al ascenso?

Es que esto es muy largo, es difícil decirlo, depende también de los estados de ánimo a lo largo de la temporada. Para mí, el Zaragoza es uno de los que debería estar arriba, por club, por afición y por equipo. Lo normal es que ronde esos puestos altos, de ahí a que entre, pues no lo sé, porque queda mucho.

El Zaragoza quiso fichar a Borja Garcés este verano, se fue al Leganés y ha tenido un inicio de temporada difícil, con aquel incidente por la boda de su hermano.

Es un futbolista que nos va a dar muchas cosas. Le costó entrar cuando llegó, no estaba con demasiada confianza y los delanteros viven del gol. Con la llegada del míster nuevo creo que su mentalidad ha cambiado y nos va a aportar muchísimo, porque tiene hambre, nivel y confianza. Estoy seguro de que va a hacer muy buen año.

Usted estaba cedido en el Eibar, pero le han recordado sus compañeros el 0-5 del curso pasado.

Ni hemos hablado de eso y la situación era muy distinta porque el Zaragoza no se jugaba nada. No va a tener nada que ver el partido. Somos dos equipos en buena dinámica, ellos tres triunfos seguidos, nosotros tres jornadas sin perder, creo que va a ser muy buen encuentro.

Debutó en el Málaga en la 10-11, hace ya más de una década, pero solo tiene 30 años. Todavía le queda fútbol...

Muchos compañeros cuando llegan creen que tengo más edad porque llevo tantos años ahí, ojalá aún me queden muchos más.

De hecho, ha sido futbolista de Primera, 245 encuentros nada menos. En Segunda dos con el Málaga antes de fichar por el Leganés y los dos que lleva ahora con Nafti.

Lo considero un privilegio, debuté en Primera con Pellegrini y las cosas me han ido bien, hice una trayectoria larga en el Málaga, después en el Leganés y en el Eibar en la élite, aunque ahora me toca disfrutar de otra categoría.

El objetivo personal será volver a la máxima categoría, ¿no?

Sí, pero sobre todo vivir una buena temporada, el curso pasado sufrí mucho, me rompí una vértebra y estuve en el Eibar tres meses parado. Quiero jugar y disfrutar y ahora lo estoy haciendo con el nuevo entrenador. No miro más objetivos a largo plazo.

Es nacido en El Palo, como Aranda y casi vecino de Apoño, que es de La Palmilla, dos exzaragocistas. Tierra de buenos jugadores esa zona de Málaga.

Son barrios donde aún el fútbol se juega en la calle, o por lo menos cuando nosotros éramos pequeños. Y eso se nota a la hora de dar jugadores. Con Apoño no hablo tanto como antes, pero lo considero un amigo y me ayudó muchísimo cuando debuté en el Málaga con 18 años, me hizo todo más fácil y a Carlos lo veo más, también un gran jugador y en este caso aún podría haber sido mejor, porque por condiciones era algo espectacular, para ser el mejor de su generación.