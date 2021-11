Alejandro Francés y Jair Amador forman la pareja titular de centrales del Real Zaragoza. Así lo ha dejado claro Juan Ignacio Martínez a lo largo de una temporada en la que siempre ha recurrido a esa combinación cuando ambos jugadores han estado disponibles. Solo en Girona el canterano se quedó en el banquillo por decisión técnica en la única excepción a una regla que impone la titularidad de ambos formando pareja en el centro de la zaga.

Pero, entre unas cosas y otras, el dúo no se ha venido prodigando en exceso hasta ahora. Principalmente, como consecuencia de las ausencias del aragonés al tener que acudir a las citaciones con la selección española sub-21. Esas convocatorias le han apartado de cuatro encuentros con el Zaragoza (ante Cartagena y Huesca en La Romareda y en Alcorcón y Las Palmas), lo que, unido a su suplencia en Girona, elevan a cinco los encuentros en los que Francés no ha formado en el once inicial zaragocista. En los otros 12 siempre fue titular

Sin embargo, el canterano no siempre ha jugado en el centro de la defensa. Su polivalencia le ha abocado al lateral derecho en cuatro choques, siempre en sustitución de Fran Gámez, el único lateral derecho específico que tiene actualmente JIM en la plantilla hasta que se recupere Vigaray. El levantino se ha perdido ya cuatro encuentros, la mitad de ellos por sanción. Gámez fue expulsado en Fuenlabrada, por lo que no estuvo el siguiente partido ante la Real Sociedad B y, cuando volvió, JIM le dejó en el banquillo frente al Lugo. Una decisión técnica movida por las rotaciones también le apartó del once en Burgos mientras que la quinta amarilla que vio en Las Palmas privó a Gámez de jugar el pasado lunes en La Romareda frente al Leganés. En todos esos duelos sin él, Francés ha ejercido como lateral derecho.

Así, el defensa zaragozano ha jugado ocho encuentros como central y cuatro en el lateral, lo que resulta determinante para que la pareja que forma con Jair no haya tenido tanta participación como la integrada por el hispano-luso y Lluís López, que han actuado juntos en nueve ocasiones por ocho de Francés y Jair.

Los números

El rendimiento del equipo con ambas combinaciones es dispar. El Zaragoza logra más puntos con Jair y López pero encaja más goles. Cuando ha sido el exjugador del Espanyol el acompañante de Amador, el cuadro aragonés ha sumado tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, con un registro de 13 puntos sobre 27 posibles (41%) y nueve tantos recibidos (uno por choque). Cuando la pareja de Jair ha sido Francés, el Zaragoza ha ganado un partido de los ocho disputados, con seis empates y una sola derrota. Esa combinación ha aportado 9 puntos sobre 24 (37%) y solo seis goles encajados (0,7 por encuentro).

Es ahora cuando JIM dispone de la posibilidad de dar continuidad a su pareja de centrales, ya que la selección sub-21 no volverá a competir hasta marzo, cuando afrontará dos nuevos partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa de la categoría. Cuatro meses para, si el técnico así lo considera, apostar por esa pareja que, hasta ahora, ha considerado como fija. Jair, el único jugador de la plantilla que siempre ha sido titular, parece intocable, mientras que el rendimiento de Lluís López no para de crecer y, de hecho, ha sido uno de los destacados en los dos últimos partidos.